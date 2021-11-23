Манипуляция: «Масочный режим отменили в школе из-за протестов второклассницы»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В популярных казахстанских Telegram-чатах распространяют новость об ученице второго класса школы во Флориде. Девочка упорно отказывалась носить маску во время занятий, из-за чего администрация школы якобы была вынуждена отменить масочный режим. Это неправда. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Stopfake.kz.

Восьмилетняя Фиона Лашелс действительно отказывалась надевать маску во время школьных занятий. В результате ее отстраняли от уроков 38 раз. Из-за столь большого количества пропусков ей грозит исключение. Также есть вероятность того, что девочку могут оставить на второй год, так как она не сможет сдать экзамен в конце учебного года.

14 ноября текущего года стало известно , что Фиона возвращается к учебе. Причиной стала отмена обязательного ношения масок во время уроков. Однако на решение администрации школы повлияла вовсе не второклассница, а уже существующее постановление властей штата о том, что вопрос ношения масок детьми должны решать родители, а не представители учебных заведений.

По сообщениям СМИ, с 15 ноября ношение масок перестало быть обязательным сразу в двух школах штата, включая ту, в которой учится Фиона Лашелс. Это значит, что любой ученик этой школы имеет право находиться без маски при наличии соответствующей записки от родителей. В школе, где учится Фиона, родители всего 10% учеников решили, что носить маску во время занятий необязательно.

Следовательно, пользователи соцсетей манипулируют фактами, сообщая, что протесты второклассницы стали причиной отмены масочного режима в школе. На самом деле масочный режим ослабили не только в этой школе, и причиной тому стало решение властей штата Флорида. Сама Фиона Лашелс пропустила более месяца занятий и теперь рискует остаться на второй год.