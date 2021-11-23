Манипуляция: «Масочный режим отменили в школе из-за протестов второклассницы»
Восьмилетняя Фиона Лашелс действительно отказывалась надевать маску во время школьных занятий. В результате ее отстраняли от уроков 38 раз. Из-за столь большого количества пропусков ей грозит исключение. Также есть вероятность того, что девочку могут оставить на второй год, так как она не сможет сдать экзамен в конце учебного года.
14 ноября текущего года стало известно , что Фиона возвращается к учебе. Причиной стала отмена обязательного ношения масок во время уроков. Однако на решение администрации школы повлияла вовсе не второклассница, а уже существующее постановление властей штата о том, что вопрос ношения масок детьми должны решать родители, а не представители учебных заведений.
По сообщениям СМИ, с 15 ноября ношение масок перестало быть обязательным сразу в двух школах штата, включая ту, в которой учится Фиона Лашелс. Это значит, что любой ученик этой школы имеет право находиться без маски при наличии соответствующей записки от родителей. В школе, где учится Фиона, родители всего 10% учеников решили, что носить маску во время занятий необязательно.
Следовательно, пользователи соцсетей манипулируют фактами, сообщая, что протесты второклассницы стали причиной отмены масочного режима в школе. На самом деле масочный режим ослабили не только в этой школе, и причиной тому стало решение властей штата Флорида. Сама Фиона Лашелс пропустила более месяца занятий и теперь рискует остаться на второй год.