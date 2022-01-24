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Манипуляция: людей с положительным ПЦР-тестом штрафуют за безналичную оплату в магазинах

24 Января 2022 22:16
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Манипуляция: людей с положительным ПЦР-тестом штрафуют за безналичную оплату в магазинах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В WhatsApp распространяется сообщение о том, что людей, имеющих положительный результат ПЦР-анализа на COVID-19, штрафуют за оплату товаров картой или QR-кодом в магазинах. Информацию опровергли в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Stopfake.kz.

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Как пояснил официальный представитель ведомства Ержан Байтанаев, начисление штрафов за оплату картой или QR-кодом кому-либо невозможно.

«Официально сообщаю, что данная информация не соответствует действительности и является фейковой. При положительном ПЦР в базе человек отмечается сразу «красным» статусом. Соответственно, штраф в размере 91 890 тенге (30 МРП) ему наложить могут при нарушении режима самоизоляции. Однако его «красный» статус выявляется при сканировании через приложение «Ashyq» при входе на объект, но не при расчете банковской карточкой или QR», — написал он на своей странице в сети Facebook.


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#Здравоохранение   #Общество   #Коронавирус в РК   #Фейки  
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