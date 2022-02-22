Манипуляция: Исполнительный директор FDA признался, что фармкомпании дают взятки ради одобрения их вакцин
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Пользователи Казнета делятся сообщением о том, что исполнительный директор FDA (Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США) признался, что крупные фармкомпании платят управлению сотни миллионов долларов для того, чтобы ведомство одобряло их вакцины и внедряло обязательную вакцинацию. В FDA эту информацию опровергли, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Stopfake.kz.
Исполнительный директор Кристофер Коул рассказал о многомиллионных взятках на свидании, во время которого его тайно снимали скрытой камерой. Оказалось, что роль его спутницы играла журналистка Project Veritas.
Как позже заявил сам Кристофер Коул, он был обманут и его слова были вырваны из контекста.
Пресс-служба FDA также заявила о том, что Кристофер Коул не владеет информацией, необходимой для того, чтобы делать заявления, связанные с вакцинацией.
«Человек на видео не работает со сферами, связанными с вакцинами. Он не представляет взгляды управления и не может говорить от имени FDA», — сообщили в ведомстве порталу Mail Online.
Портал The News&Observer также приводит слова официального представителя FDA о том, что управление не обладает полномочиями устанавливать цены на вакцины или объявлять обязательную иммунизацию против какой-либо болезни.
«С самых ранних дней пандемии COVID-19 FDA всегда придерживалось науки», — подчеркнули в управлении.
Также следует отметить, что Project Veritas является ультраправой организацией, ранее уже замеченной в распространении дезинформации.
Эта организация считается дискредитировавшей себя и крайне предвзятой в освещении политической повестки. Ее основатель и лидер Джеймс О’Кифи был осужден за проникновение на федеральную собственность под ложным предлогом. Он пытался проникнуть в офис сенатора Мэри Лэндрю, чтобы найти на нее компромат, однако был пойман и приговорен к штрафу и одному году условно.
Таким образом, сообщение о том, что сотрудник FDA признался в получении управлением взяток за одобрение вакцин против COVID-19, является манипуляцией и искажением фактов.
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