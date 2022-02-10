+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -4 °С
Алматы: 0 °С
USD 432.93 EUR 496.18
RUB 5.7 CNY 68.07
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Манипуляция: Генеральный директор Pfizer не смог посетить Израиль, так как он не вакцинирован

10 Февраля 2022 11:53
Поделиться:
Манипуляция: Генеральный директор Pfizer не смог посетить Израиль, так как он не вакцинирован

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанцы распространяют сообщение о том, что генеральный директор компании Pfizer, разработавшей совместно с немецким предприятием BioNTech вакцину против COVID-19, Альберт Бурла до сих пор не вакцинирован. Из-за этого ему якобы даже пришлось отменить поездку в Израиль. Портал Stopfake.kz разъяснил, почему это неправда, передает МИА «Казинформ».

Новости по теме
Комиссия по трудоустройству продолжает работу в Жанаозене
В ВОЗ заявили, что процесс одобрения вакцин для всех одинаков Раздел по приему обращений в рамках проекта «100 дней-100 вопросов» открыт на сайте Минздрава РК Самым полным иммунитетом обладают привитые и переболевшие омикроном - эксперт

На самом деле поездку в Израиль, о которой сейчас говорят в социальных сетях и мессенджерах, Альберт Бурла планировал еще 7 марта 2021 года, когда прививочная кампания только стартовала.

Следует отметить, что Альберт Бурла заявлял о том, что он не входил ни в одну категорию людей, подлежащих вакцинации в первую очередь, таких как врачи, пенсионеры и люди, имеющие хронические заболевания.

На тот момент Альберт Бурла успел получить лишь одну дозу вакцины против COVID-19. Вторую дозу он получил лишь 11 марта 2021 года, о чем сообщил в своем Twitter-аккаунте.В октябре 2021 года генеральный директор Pfizer получил третью, бустерную дозу вакцины.

Таким образом, на сегодняшний день Альберт Бурла трижды привит против COVID-19. Новость об отмене визита в Израиль из-за статуса вакцинации старая и датирована началом марта 2021 года. На тот момент генеральный директор Pfizer действительно успел получить лишь первую дозу препарата, однако это не говорит о том, что он отказался получать остальные дозы вакцины.


Подписывайтесь на наш канал:

#Общество   #Коронавирус в мире   #Вакцинация   #Фейки  
Поделиться:
Новости по теме
Комиссия по трудоустройству продолжает работу в Жанаозене
В ВОЗ заявили, что процесс одобрения вакцин для всех одинаков
Раздел по приему обращений в рамках проекта «100 дней-100 вопросов» открыт на сайте Минздрава РК
Самым полным иммунитетом обладают привитые и переболевшие омикроном - эксперт
Популярное
1 Порядок досрочного присвоения званий сотрудникам правоохранительных органов изменится в Казахстане
2 Сильный снег ожидается в Алматы
3 Изменить монетарную политику Казахстана призывают депутаты
4 Правительству нужно снять социальное напряжение – политолог
5 38 младенцев ослепли из-за поздней выявляемости заболевания – депутат
6 Что будет запрещено казахстанцам после объявления их банкротами
Читайте также
Сокращена квота на привлечение иностранной рабочей силы в Казахстан
Самым полным иммунитетом обладают привитые и переболевшие омикроном - эксперт
Порядок досрочного присвоения званий сотрудникам правоохранительных органов изменится в Казахстане
Сильный снег ожидается в Алматы
Изменить монетарную политику Казахстана призывают депутаты
Правительству нужно снять социальное напряжение – политолог
38 младенцев ослепли из-за поздней выявляемости заболевания – депутат
Что будет запрещено казахстанцам после объявления их банкротами
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив