Манипуляция: Генеральный директор Pfizer не смог посетить Израиль, так как он не вакцинирован

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанцы распространяют сообщение о том, что генеральный директор компании Pfizer, разработавшей совместно с немецким предприятием BioNTech вакцину против COVID-19, Альберт Бурла до сих пор не вакцинирован. Из-за этого ему якобы даже пришлось отменить поездку в Израиль. Портал Stopfake.kz разъяснил, почему это неправда, передает МИА «Казинформ».

На самом деле поездку в Израиль, о которой сейчас говорят в социальных сетях и мессенджерах, Альберт Бурла планировал еще 7 марта 2021 года, когда прививочная кампания только стартовала.

Следует отметить, что Альберт Бурла заявлял о том, что он не входил ни в одну категорию людей, подлежащих вакцинации в первую очередь, таких как врачи, пенсионеры и люди, имеющие хронические заболевания.

На тот момент Альберт Бурла успел получить лишь одну дозу вакцины против COVID-19. Вторую дозу он получил лишь 11 марта 2021 года, о чем сообщил в своем Twitter-аккаунте.В октябре 2021 года генеральный директор Pfizer получил третью, бустерную дозу вакцины.

Таким образом, на сегодняшний день Альберт Бурла трижды привит против COVID-19. Новость об отмене визита в Израиль из-за статуса вакцинации старая и датирована началом марта 2021 года. На тот момент генеральный директор Pfizer действительно успел получить лишь первую дозу препарата, однако это не говорит о том, что он отказался получать остальные дозы вакцины.