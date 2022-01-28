Манипуляция: Директор Pfizer заявил, что разочарован эффективностью вакцины

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В соцсетях пользователи распространяют сообщение о том, что генеральный директор Pfizer Альберт Бурла заявил о том, что он разочарован эффективностью вакцины против COVID-19, произведенной их компанией. Это неправда, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Stopfake.kz.

Цитата, которую сейчас массово рассылают пользователи Сети, вырвана из контекста. Об эффективности вакцины Альберт Бурла высказывался 10 января во время интервью для Yahoo Finance. Речь шла о варианте вируса омикрон.

«Мы знаем, что две дозы вакцины обеспечивают весьма невысокий уровень защиты, если дают его вообще. Три дозы вместе с бустером довольно хорошо защищают против госпитализации и смерти. Против летального исхода, я думаю, защита очень хорошая, а против заражения немного хуже», - сказал он.

Эти слова Альберта Бурлы относились исключительно к варианту омикрон. Против других известных вариантов вируса SARS-CoV-2 вакцины по-прежнему показывают высокую эффективность.

В тот же день, 10 января, Альберт Бурла выступил на телеканале CNBC и заявил, что «существующие сейчас вакцины обеспечивают достаточный уровень защиты против тяжелой формы заболевания, госпитализации и летального исхода при условии, что вы привиты, скажем так, третьей дозой».

Он также рассказал о работе компании Pfizer над специфической вакциной, нацеленной на борьбу с вариантом омикрон. Ее планируют создать к марту 2022 года.

Таким образом, сообщения о том, что Альберт Бурла заявил, что разочарован эффективностью вакцины, являются манипуляцией. На самом деле он говорил исключительно о защите от варианта омикрон и о том, что для ее обеспечения необходимо пройти ревакцинацию.