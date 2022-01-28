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Манипуляция: Директор Pfizer заявил, что разочарован эффективностью вакцины

28 Января 2022 13:16
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Манипуляция: Директор Pfizer заявил, что разочарован эффективностью вакцины

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В соцсетях пользователи распространяют сообщение о том, что генеральный директор Pfizer Альберт Бурла заявил о том, что он разочарован эффективностью вакцины против COVID-19, произведенной их компанией. Это неправда, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Stopfake.kz.

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Цитата, которую сейчас массово рассылают пользователи Сети, вырвана из контекста. Об эффективности вакцины Альберт Бурла высказывался 10 января во время интервью для Yahoo Finance. Речь шла о варианте вируса омикрон.

«Мы знаем, что две дозы вакцины обеспечивают весьма невысокий уровень защиты, если дают его вообще. Три дозы вместе с бустером довольно хорошо защищают против госпитализации и смерти. Против летального исхода, я думаю, защита очень хорошая, а против заражения немного хуже», - сказал он.

Эти слова Альберта Бурлы относились исключительно к варианту омикрон. Против других известных вариантов вируса SARS-CoV-2 вакцины по-прежнему показывают высокую эффективность.

В тот же день, 10 января, Альберт Бурла выступил на телеканале CNBC и заявил, что «существующие сейчас вакцины обеспечивают достаточный уровень защиты против тяжелой формы заболевания, госпитализации и летального исхода при условии, что вы привиты, скажем так, третьей дозой».

Он также рассказал о работе компании Pfizer над специфической вакциной, нацеленной на борьбу с вариантом омикрон. Ее планируют создать к марту 2022 года.

Таким образом, сообщения о том, что Альберт Бурла заявил, что разочарован эффективностью вакцины, являются манипуляцией. На самом деле он говорил исключительно о защите от варианта омикрон и о том, что для ее обеспечения необходимо пройти ревакцинацию.

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#Общество   #Коронавирус в мире   #Вакцинация   #Фейки  
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