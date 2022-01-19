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Манипуляция: Бустерная доза вакцины против КВИ усиливает рост раковых клеток

19 Января 2022 14:42
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Манипуляция: Бустерная доза вакцины против КВИ усиливает рост раковых клеток

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Пользователи Казнета пишут о том, что ученые якобы доказали факт влияния бустерной дозы вакцинации против COVID-19 на рост раковых клеток. Это не так, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Stopfake.kz.

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Свои доводы COVID-диссиденты подкрепляют ссылкой на описание одного клинического случая быстрого прогрессирования ангиоиммунобластной Т-клеточной лимфомы у пациента, получившего бустерную дозу вакцины производства Pfizer/BioNTech.

В отчете не сказано о том, что рост раковых клеток спровоцировала именно вакцина. В нем говорится, что «необходимы специальные исследования, чтобы определить, можно ли экстраполировать этот случай на популяции пациентов с AITL или другой периферической Т-клеточной лимфомой с участием клеток TFH».

До получения результатов подобных исследований говорить о том, что бустерная доза вакцины провоцирует развитие онкологических заболеваний, безосновательно.

Вместе с тем стоит отметить, что имеются исчерпывающие научные данные, подтверждающие, что бустерная доза вакцины против КВИ способна обеспечить усиленную защиту против различных вариантов вируса SARS-CoV-2, включая вариант «омикрон». Соответствующее исследование проводили ученые из Комплексного онкологического центра Университета штата Огайо – Онкологической больницы имени Артура Дж. Джеймса и Научно-исследовательского института Ричарда Дж. Солове. О росте раковых клеток после вакцинации они не сообщали.

Таким образом, сообщения о том, что бустерная доза вакцины против COVID-19 провоцирует развитие онкологических заболеваний, – манипуляция. Они основаны на единичном случае и игнорируют результаты масштабных исследований эффективности вакцин на людях, больных раком.

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#Общество   #Коронавирус в мире   #Фейки  
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