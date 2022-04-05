Мангистауский гиревик завоевал два «золота» на чемпионате Казахстана

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Две медали золотого отлива завоевал каракиянский спортсмен Оразалы Бектемирулы на чемпионате Казахстана по гиревому спорту среди юниоров и ветеранов. Соревнования прошли с 26 марта по 2 апреля в городе Шардаре Туркестанской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Оразалы Бектемирулы выступал в соревнованиях среди юношей в весовой категории до 78 кг. В итоге у него лучший результат в классическом упражнении гиревого спорта – рывке гири и толчке гири - самом тяжелом в этом виде спорта упражнении.

Специалисты отмечают, что в основе гиревого спорта лежит подъём гирь максимально возможное число раз за отведённый промежуток времени в положении стоя. Для достижения спортсменом высокого результата необходимы систематизированные тренировки, направленные в первую очередь на увеличение силы и выносливости.

К этому уровню и стремится воспитанник Каракиянской районной ДЮСШ Оразалы Бектемирулы. Он, как сообщает пресс-служба молодежного ресурсного центра Мангистауской области, является студентом второго курса Каракиянского профессионального колледжа.

Гиревым спортом талантливый сельчанин занимается с 14 лет. В настоящее время кандидат в мастера спорта (КМС), чемпион районного, областного, республиканского уровней.

Юноша отмечает, что мотивацию к спорту в нем привил зять и тренер в одном лице Айдын Ахметов. Как и второй тренер Нартай Атабаев. Для юноши они - эталон целеустремленности и силы.

«Они не устают работать со мной, задавать направления, оттачивать мастерство и помогают верить в себя. Это я очень ценю», - отметил Оразалы Бектемирулы, добавив, что мечтает стать мастером спорта.