9 Июля 2022 18:24

Мангистауским фермерам разрешили пасти скот в заповедниках

АКТАУ. КАЗИНФОРМ – Фермеры Мангистауской области могут использовать в качестве пастбищ Устюртский и Кендерли-Каясанский заповедники, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

В этом году там из-за весенних дождей выдался хороший урожай травы. Кроме того, по словам руководителя управления сельского хозяйства Казбека Ташимова, будет продолжена работа по обеспечению скотоводов кормами.

В прошлом году на эти цели из местного бюджета выделили 2,1 млрд тенге. Это оборотные средства. Операторы, закрепленные за пятью районами области, на эти деньги вели закуп и доставку кормов из других регионов. Специалисты направили служебные письма в соседние области с просьбой разрешить у них сенокос. В этом году будет действовать такой же алгоритм.

Ранее синоптики прогнозировали, что в июле в районах Мангистауской и Кызылординской областей повторится засуха.

«Сейчас ведутся переговоры. По предварительным данным, только в Западно-Казахстанской области предусмотрено около 30 тыс. гектаров на сенокос. А в нашей области есть Устюртский и Кендерли-Каясанский заповедники. Мы разъясняем крестьянам, что на этих территориях можно пасти скот. Фермеры проявляют к этому интерес», - сообщил руководитель управления сельского хозяйства Мангистауской области Казбек Ташимов.