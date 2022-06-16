16 Июня 2022 22:39

Мангистауские спортсмены завоевали 38 медалей международного турнира по грепплингу

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Спортсмены из Мангистауской области стали обладателями 38 медалей, приняв участие в международном турнире по грепплингу в Туркестане. Они в очередной раз доказали, что являются одними из лучших в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Международный турнир по грепплингу AIGA «Тюркский мир» с участием спортсменов из Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, России и Кыргызстана собрал 550 спортсменов, в том числе 460 детей от 4 до 17 лет. Звание лучших также оспаривали взрослые +18 и ветераны +30.

«Грепплинг пока только принимать массовость, но уровень спортсменов довольно высок. Несмотря на огромную конкуренцию, мангистауские спортсмены увезли домой львиную долю наград. В копилке их спортсменов - 38 медалей различного достоинства», - сказал старший тренер по грепплингу Женис Кайранов.

Так, мангистауские бойцы завоевали 19 золотых, 13 серебряных и шесть бронзовых медалей.

Среди участников категории мастеров старше 30 лет победителями стали Райымбек Батырханов, Райыс Женисулы и Ержан Турганбаев, выступавшие в весовых категориях 60, 76 и 91 кг соответственно. Остальные 16 медалей высшей пробы домой привезли дети.

Грэпплинг AIGA – это борьба в партере с применением болевых и удушающих приемов.