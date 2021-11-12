Мангистауская область входит в тройку лидеров по вводу в эксплуатацию жилых домов

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - За 30 лет Независимости в Мангистау на 2 трлн 358 млрд 4 млн тенге введено в эксплуатацию 11 млн 333,2 тыс. кв. метров жилья. Особенно интенсивно идет строительство в областном центре. За последние пять лет в Актау возведено новых 11 микрорайонов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата региона.

На сегодняшний день план 2021 года составил 1,201 кв.м. В настоящее время по итогам 10 месяцев в эксплуатацию введено 954 тыс. кв. метров жилья.

На строительство арендного жилья в 2020 году по государственной программе Жилищно-коммунального развития «Нұрлы жер» на 2020-2025 годы и на приобретение выделено 2,9 млрд тенге. Выделенные средства были направлены на строительство жилых домов на 305 квартир площадью 23,5 тыс. кв. метров и приобретение 67 квартир.

Среди новоселов житель Актау Самат Кылышбай. По словам мужчины, свою первую квартиру в жилом комплексе «Акку-3» он получил в соответствии с госпрограммой, пройдя конкурс через «Отбасы банк». Теперь в новой квартире Самат Кылышбай в скором времени отпразднует знаменательный день, свою свадьбу.

Кроме того, по данной программе «Нұрлы жер» из республиканского бюджета выделено 3,2 млрд тенге на обеспечение инженерными сетями во вновь построенных жилых домах, созданных новых микрорайонах города Актау. Средства были рассмотрены и освоены в полном объеме.

На текущий год в рамках государственной программы «Нұрлы жер» запланировано завершение строительства жилых домов на 1407 квартир.

-В новых микрорайонах города, ведется строительство более 100 многоквартирных жилых домов с участием частных застройщиков. И ожидается, что определенная их часть будет введена в эксплуатацию до конца текущего года. На строительство инженерных сетей из Национального фонда выделено 4,5 млрд тенге, центральными государственными органами одобрено к реализации 13 проектов. Ожидается, что все проекты будут завершены до конца текущего года, - сказала Айнур Манкешова, и.о.руководителя управления строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области.