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Мангистаусцев с ограниченными возможностями доставляют на референдум на инватакси

Автор:  
Аружан Саптарова
5 Июня 2022, 15:13
Мангистаусцев с ограниченными возможностями доставляют на референдум на инватакси

АКТАУ. КАЗИНФОРМ – В Мунайлинском районе с утра работают инватакси, они отвозят инвалидов из их домов к месту проведения референдума и обратно, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Инвалид первой группы Жарылгап Жиенбаев проголосовал на участке референдума.

«Сегодня проголосовал на общенациональном референдуме по внесению изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан. Я здесь, чтобы выразить свою гражданскую позицию, исполнить свой конституционный долг», - поделился Жарылгап Жиенбаев.

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По данным управления координации занятости и социальных программ Мангистауской области, всего 11 инватакси работают сегодня в области и доставляют избирателей с ограниченными возможностями на участки референдума.


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