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Мангистау накрыла пыльная буря

16 Марта 2021 17:18
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Мангистау накрыла пыльная буря

МАНГИСТАУ. КАЗИНФОРМ - Сильный ветер и пылевая буря накрыли Мангистаускую область сегодня, 16 марта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Lada.kz.

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Жители Мангистау выкладывают видеоролики пыльной бури в социальных сетях.

Накануне департамент по чрезвычайным ситуациям предупредил об усилении ветра до скорости 17-22 метров в секунду.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта Актау, сегодня, 16 марта, задерживается только один вылет рейса Актау - Нур-Султан.

Синоптики предупреждают о возможном возникновении пыльных бурь и завтра, 17 марта.


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#Мангистауская область   #Погода  
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