Мангистау накрыла пыльная буря

МАНГИСТАУ. КАЗИНФОРМ - Сильный ветер и пылевая буря накрыли Мангистаускую область сегодня, 16 марта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Lada.kz.

Жители Мангистау выкладывают видеоролики пыльной бури в социальных сетях.

Накануне департамент по чрезвычайным ситуациям предупредил об усилении ветра до скорости 17-22 метров в секунду.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта Актау, сегодня, 16 марта, задерживается только один вылет рейса Актау - Нур-Султан.