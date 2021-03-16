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Мангистау накрыла пыльная буря
16 Марта 2021 17:18
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МАНГИСТАУ. КАЗИНФОРМ - Сильный ветер и пылевая буря накрыли Мангистаускую область сегодня, 16 марта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Lada.kz.
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Жители Мангистау выкладывают видеоролики пыльной бури в социальных сетях.
Накануне департамент по чрезвычайным ситуациям предупредил об усилении ветра до скорости 17-22 метров в секунду.
Согласно данным онлайн-табло аэропорта Актау, сегодня, 16 марта, задерживается только один вылет рейса Актау - Нур-Султан.
Синоптики предупреждают о возможном возникновении пыльных бурь и завтра, 17 марта.
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