Мама восьмерых детей получила дом в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области реализуется проект «Қамқорлық», инициированный главой региона Умирзаком Шукеевым. В рамках проекта в сельском округе Дарбаза Сарыагашского района мать-одиночка, воспитывающая 8-х детей получила в подарок 6-комнатный дом. Рыскуль Торыбаевой спонсорскую помощь оказали местные предприниматели, построив за лето нуждающейся семье дом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акиам области.

Не скрывая радости, многодетная мама от всей души выражает благодарность землякам, ведь теперь у семьи есть свой собственный просторный дом. Кроме того, семье оказывается адресная социальная помощь.

Отметим, благотворительную программу «Қамқорлық» координирует Туркестанский областной филиал партии «Nur Otan» совместно с акиматом области. Жители области высоко оценили инициативу главы региона. Новая программа реализуется отдельно от государственных. Помощь получают семьи, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, путем оказания всесторонней поддержки и заботы. В специальную комиссию, созданную для выявления таких семей, входят старейшины и местные активисты. В благотворительном проекте участвуют волонтеры, местные депутаты и спонсоры со всего региона.

Следует подчеркнуть, в рамках программы оказана помощь около 2000 человек. Семьи обеспечивают необходимыми продуктами питания, медицинской помощью, а граждан, не имеющих специальностей направляют на переобучение с последующим трудоустройством.

На сегодняшний день 35 семей уже получили жилье, около 100 человек трудоустроены на постоянную работу и еще 178 человек привлекли к оплачиваемым общественным работам.