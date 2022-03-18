Малышей из пожара спасли двое актюбинцев

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Двух малышей 5 и 2 лет, оставшихся без взрослых в квартире, спасли из пожара случайный прохожий и сосед, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС.

Пожар произошел в городе Алга Актюбинской области. Дети, оставшиеся одни, разожгли огонь.

«При пожаре в одной из квартир многоэтажного дома города Алги чуть не погибли двое маленьких детей: 5-летняя девочка и 2-летний мальчик. Инцидент произошел 16 марта около 12 часов дня. Пока их мать ходила в аптеку, дети устроили опасные для жизни игры с огнем», - сообщили в пресс-службе ДЧС.

Прохожий Кайрат Рабаев услышал детские крики о помощи, доносившиеся с балкона пятого этажа. Он быстро поднялся на верхний этаж. В это же время сосед Талгат Омаров, заметив дым, прибежал на помощь к прохожему. Мужчины не стали дожидаться пожарных, поскольку счет шел на минуты, и начали выламывать дверь. Открыв, вытащили детей в безопасное место и потушили огонь на площади два квадратных метра.

Департамент по ЧС в очередной раз напоминает родителям, по возможности не оставлять детей без присмотра взрослых, поскольку именно при таких обстоятельствах чаще всего происходят трагедии с детьми.