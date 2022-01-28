Маловероятно, что лидеры Кыргызстана и Таджикистана пойдут на уступки – эксперт ИМЭП

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Эксперт Института мировой экономики и политики (ИМЭП) Ерлан Мадиев прокомментировал конфликт на границе Кыргызстана и Таджикистана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вечером 27 января на кыргызско-таджикской границе в районе села Ходжаи Аъло вновь разгорелся вооруженный конфликт. По предварительным данным есть жертвы, с обеих сторон пострадали мирные жители. На данный момент ситуацию на границе удалось стабилизировать, Душанбе и Бишкек ведут переговоры, но они вряд ли приведут к прорывным решениям пограничного вопроса, который не удается решить на протяжении многих десятилетий», - поделился мнением эксперт, отвечая на вопросы МИА «Казинформ».

История вопроса, как отметил Ерлан Мадиев, уходит в советский период, когда в Центральной Азии впервые было произведено формальное размежевание на основе национальных границ. В советский период, несмотря на неоднократные попытки, данный вопрос не удалось решить, и он был передан «по наследству» уже независимым и суверенным республикам.

«Тут и начались проблемы, ведь если ранее обе страны входили в состав СССР и граница во многом имела условный характер, то после получения независимости речь уже шла о необходимости делимитации и демаркации международной границы. Проблема заключалось в том, что с самого начала обе стороны базировали свои переговорные позиции на различных документах, которые по сути противоречили друг другу. Душанбе настаивал на использовании советских карт образца 1924-1926 и 1989 годов, тогда как Бишкек предлагает использовать карты и документы, принятые в 1956-1958 и 1990-х годах», - уточнил эксперт.

Другой особенностью проблемы, по его оценке, является крайне сложная и запутанная демографическая ситуация на границе двух стран. Источником конфликтов выступает таджикский анклав Ворух, который расположен в Баткенской области Кыргызстана и отрезан от основной территории Таджикистана. В этой связи конфликты между сторонами часто возникают из-за трудностей пересечения границы.

Следующий важный момент – водные ресурсы, которые также становятся камнем преткновения между жителями приграничных территорий. Обе страны делят около 40 водных артерий, которые из-за недостатков воды перекрываются местными жителями, что часто приводит к стычкам между ними. В этом контексте достаточно вспомнить прошлогодний апрельский конфликт, один из самых серьезных эпизодов в отношениях двух стран, который возник вокруг водораспределительного пункта «Головной» на реке Исфара.

Одновременно, на обострение ситуации, по словам Ерлана Мадиева, также оказывают влияние и внутриполитические процессы с обеих сторон. На данный момент руководство обеих стран находится под давлением сложной социально-экономической ситуации, вызванной не в малой степени пандемией.

«В этих условиях ожидать, что лидеры Кыргызстана и Таджикистана пойдут на уступки и достигнут компромиссное решение, выглядит крайне маловероятным. Как известно, пограничные столкновения очень сильно подпитывают националистические чувства. Таким образом, официальный Бишкек и Душанбе, скорее всего, будут вынуждены прислушаться к массовым настроениям и продолжать реализацию прежней бескомпромиссной линии», - заключил он.

Подробнее о том, что произошло за минувшие сутки на кыргызско-таджикской границе, читайте здесь.