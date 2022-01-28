+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -12 °С
Алматы: -1 °С
USD 434.34 EUR 491.93
RUB 5.56 CNY 68.67
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Маловероятно, что лидеры Кыргызстана и Таджикистана пойдут на уступки – эксперт ИМЭП

28 Января 2022 18:32
Поделиться:
Маловероятно, что лидеры Кыргызстана и Таджикистана пойдут на уступки – эксперт ИМЭП

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Эксперт Института мировой экономики и политики (ИМЭП) Ерлан Мадиев прокомментировал конфликт на границе Кыргызстана и Таджикистана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Формирование новой политической культуры обсудили в экспертном клубе «SARAP»
Нужно довести переговоры до логического завершения – мажилисмен о кыргызско-таджикском конфликте Кыргызско-таджикский конфликт имеет глубокие корни – политолог АО «KEGOC» рассказало о причинах отключения электроснабжения на юге Казахстана 25 января

«Вечером 27 января на кыргызско-таджикской границе в районе села Ходжаи Аъло вновь разгорелся вооруженный конфликт. По предварительным данным есть жертвы, с обеих сторон пострадали мирные жители. На данный момент ситуацию на границе удалось стабилизировать, Душанбе и Бишкек ведут переговоры, но они вряд ли приведут к прорывным решениям пограничного вопроса, который не удается решить на протяжении многих десятилетий», - поделился мнением эксперт, отвечая на вопросы МИА «Казинформ».

История вопроса, как отметил Ерлан Мадиев, уходит в советский период, когда в Центральной Азии впервые было произведено формальное размежевание на основе национальных границ. В советский период, несмотря на неоднократные попытки, данный вопрос не удалось решить, и он был передан «по наследству» уже независимым и суверенным республикам.

«Тут и начались проблемы, ведь если ранее обе страны входили в состав СССР и граница во многом имела условный характер, то после получения независимости речь уже шла о необходимости делимитации и демаркации международной границы. Проблема заключалось в том, что с самого начала обе стороны базировали свои переговорные позиции на различных документах, которые по сути противоречили друг другу. Душанбе настаивал на использовании советских карт образца 1924-1926 и 1989 годов, тогда как Бишкек предлагает использовать карты и документы, принятые в 1956-1958 и 1990-х годах», - уточнил эксперт.

Другой особенностью проблемы, по его оценке, является крайне сложная и запутанная демографическая ситуация на границе двух стран. Источником конфликтов выступает таджикский анклав Ворух, который расположен в Баткенской области Кыргызстана и отрезан от основной территории Таджикистана. В этой связи конфликты между сторонами часто возникают из-за трудностей пересечения границы.

Следующий важный момент – водные ресурсы, которые также становятся камнем преткновения между жителями приграничных территорий. Обе страны делят около 40 водных артерий, которые из-за недостатков воды перекрываются местными жителями, что часто приводит к стычкам между ними. В этом контексте достаточно вспомнить прошлогодний апрельский конфликт, один из самых серьезных эпизодов в отношениях двух стран, который возник вокруг водораспределительного пункта «Головной» на реке Исфара.

Одновременно, на обострение ситуации, по словам Ерлана Мадиева, также оказывают влияние и внутриполитические процессы с обеих сторон. На данный момент руководство обеих стран находится под давлением сложной социально-экономической ситуации, вызванной не в малой степени пандемией.

«В этих условиях ожидать, что лидеры Кыргызстана и Таджикистана пойдут на уступки и достигнут компромиссное решение, выглядит крайне маловероятным. Как известно, пограничные столкновения очень сильно подпитывают националистические чувства. Таким образом, официальный Бишкек и Душанбе, скорее всего, будут вынуждены прислушаться к массовым настроениям и продолжать реализацию прежней бескомпромиссной линии», - заключил он.

Подробнее о том, что произошло за минувшие сутки на кыргызско-таджикской границе, читайте здесь.


Подписывайтесь на наш канал:

#Таджикистан   #Кыргызстан   #Мировые новости  
Поделиться:

Автор:

Анеля Касымова

Новости по теме
Формирование новой политической культуры обсудили в экспертном клубе «SARAP»
Нужно довести переговоры до логического завершения – мажилисмен о кыргызско-таджикском конфликте
Кыргызско-таджикский конфликт имеет глубокие корни – политолог
АО «KEGOC» рассказало о причинах отключения электроснабжения на юге Казахстана 25 января
Популярное
1 Назначен начальник департамента полиции Алматинской области
2 Ляззат Калтаева назначена депутатом Сената Парламента РК
3 Более 347 тысяч казахстанцев будут получать повышенные социальные выплаты из ГФСС
4 В Павлодарской области – новый глава департамента полиции
5 Оксана Тен ответила на требования тренеров покинуть пост вице-президента НФК
6 Нурсултан Назарбаев принял участие во внеочередном XXI Съезде партии «Nur Otan»
Читайте также
Конфликт на границе с Кыргызстаном: 10 таджикистанцев пострадали, двое погибли
Семь кыргызстанцев пострадали во время конфликта на границе с Таджикистаном
Назначен начальник департамента полиции Алматинской области
Ляззат Калтаева назначена депутатом Сената Парламента РК
Более 347 тысяч казахстанцев будут получать повышенные социальные выплаты из ГФСС
В Павлодарской области – новый глава департамента полиции
Оксана Тен ответила на требования тренеров покинуть пост вице-президента НФК
Нурсултан Назарбаев принял участие во внеочередном XXI Съезде партии «Nur Otan»
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив