Малообеспеченные семьи получили квартиры в одном из сел Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Махамбетском сельском округе Атырауской области ключи от квартир получили две малообеспеченные семьи, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

«За годы Независимости страна реализовала множество программ социальной направленности. У нас есть определенные результаты в создании новых производств и рабочих мест, обеспечении жильем. Забота о малообеспеченных семьях - особое направление в социальной политике, и эта работа будет продолжена», - сказал на церемонии вручения квартир заместитель акима области Кайрат Бекенов.

В соответствии с планом, утвержденным предвыборной программой партии «Nur Otan», в Махамбетском районе в этом году планируется предоставить шесть квартир нуждающимся семьям.

Ключи от первых двухквартирных домов были переданы семьям Эленоры Аюсиной и Молдир Аймагамбет.

