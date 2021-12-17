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Малообеспеченные семьи получили квартиры в одном из сел Атырауской области

17 Декабря 2021 02:12
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Малообеспеченные семьи получили квартиры в одном из сел Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Махамбетском сельском округе Атырауской области ключи от квартир получили две малообеспеченные семьи, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

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«За годы Независимости страна реализовала множество программ социальной направленности. У нас есть определенные результаты в создании новых производств и рабочих мест, обеспечении жильем. Забота о малообеспеченных семьях - особое направление в социальной политике, и эта работа будет продолжена», - сказал на церемонии вручения квартир заместитель акима области Кайрат Бекенов.
В соответствии с планом, утвержденным предвыборной программой партии «Nur Otan», в Махамбетском районе в этом году планируется предоставить шесть квартир нуждающимся семьям.
Ключи от первых двухквартирных домов были переданы семьям Эленоры Аюсиной и Молдир Аймагамбет.


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#Атырауская область   #Социальная поддержка   #Жилье  
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Автор:

Виктор Сутягин

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