Малому бизнесу в Казахстане списали 9,3 млрд тенге доначислений и штрафов

В Казахстане 19 тысяч субъектов малого и микробизнеса освободили от уплаты доначисленных налогов и штрафов на общую сумму 9,3 млрд тенге. Об этом сообщил вице-министр финансов Ержан Биржанов, передает корреспондент агентства Kazinform.

Списание произошло в рамках одной из мер поддержки — инициативы «Чистый лист».

— 19 000 субъектов малого и микробизнеса были освобождены от уплаты доначисленных сумм и штрафов на общую сумму 9,3 млрд тенге, — отметил вице-министр на заседании Правительства.

Кроме того, за первые шесть месяцев 2026 года из тени вывели порядка 546 000 ранее не зарегистрированных физических лиц.

— С учетом самозанятых граждан общее число субъектов предпринимательства достигло 2,9 млн, увеличившись с начала года более чем на 499 000 единиц, — сообщил Биржанов.

Также плательщиков НДС стало больше на 22 300 — теперь их составляет 158 200 субъектов.

— Это значимый результат. Он демонстрирует необходимость рассматривать налоговую реформу не просто как фискальный инструмент, но и как механизм вывода экономической активности из тени, — отметил вице-министр.

Ранее сообщалось, что число субъектов предпринимательства в Казахстане выросло на 20,4% с начала года.