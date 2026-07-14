Число субъектов предпринимательства в Казахстане выросло на 20,4% с начала года. Об этом сообщил заместитель Премьер-министра — министр национальной экономики Серик Жумангарин, передает корреспондент агентства Kazinform.

По его словам, предпринимательская деятельность в стране сохраняет положительную динамику и демонстрирует устойчивость к внешним и внутренним экономическим изменениям.

— По итогам I полугодия текущего года, по данным КГД, общее количество субъектов предпринимательства составило 2 млн 939 тыс субъектов, что на 499 тыс субъектов, или на 20,4%, больше по сравнению с началом 2026 года, при этом число самозанятых лиц составило 688 597 субъектов, — сообщил Жумангарин.

Совокупная численность индивидуальных предпринимателей и самозанятых выросла с 1 млн 860 тысяч до 2 млн 352 тысяч, количество юридических лиц — с 579 756 до 587 117. Количество плательщиков НДС выросло с 135 845 до 158 194.

Изменение количества субъектов МСП повлияло и на изменения в отраслевом разрезе. Наблюдается прирост количества малых юридических лиц по следующим отраслям:

горнодобывающая промышленность - на 2,9%;

строительство и сельское хозяйство - на 2,5%;

информация и связь - на 2,4%.

А также рост количества средних юридических лиц по таким отраслям, как:

операции с недвижимым имуществом - на 5,8%;

финансы и страхование - на 3,2%;

прочие услуги - на 3,1%.

Министр подчеркнул, что текущие тенденции свидетельствуют о постепенном повышении прозрачности предпринимательской среды, сокращении доли формально зарегистрированных субъектов и адаптации бизнеса к современным экономическим условиям.

Ранее сообщалось, что в Казахстане подготовили новый пакет поправок в проект Налогового кодекса.