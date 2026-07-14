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    Число субъектов предпринимательства в Казахстане выросло на 20,4%

    Число субъектов предпринимательства в Казахстане выросло на 20,4% с начала года. Об этом сообщил заместитель Премьер-министра — министр национальной экономики Серик Жумангарин, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Серик Жумангарин
    Фото: пресс-служба Правительства РК

    По его словам, предпринимательская деятельность в стране сохраняет положительную динамику и демонстрирует устойчивость к внешним и внутренним экономическим изменениям.

    — По итогам I полугодия текущего года, по данным КГД, общее количество субъектов предпринимательства составило 2 млн 939 тыс субъектов, что на 499 тыс субъектов, или на 20,4%, больше по сравнению с началом 2026 года, при этом число самозанятых лиц составило 688 597 субъектов, — сообщил Жумангарин.

    Совокупная численность индивидуальных предпринимателей и самозанятых выросла с 1 млн 860 тысяч до 2 млн 352 тысяч, количество юридических лиц — с 579 756 до 587 117. Количество плательщиков НДС выросло с 135 845 до 158 194.

    Изменение количества субъектов МСП повлияло и на изменения в отраслевом разрезе. Наблюдается прирост количества малых юридических лиц по следующим отраслям:

    • горнодобывающая промышленность - на 2,9%;
    • строительство и сельское хозяйство - на 2,5%;
    • информация и связь - на 2,4%.

    А также рост количества средних юридических лиц по таким отраслям, как:

    • операции с недвижимым имуществом - на 5,8%;
    • финансы и страхование - на 3,2%;
    • прочие услуги - на 3,1%.

    Министр подчеркнул, что текущие тенденции свидетельствуют о постепенном повышении прозрачности предпринимательской среды, сокращении доли формально зарегистрированных субъектов и адаптации бизнеса к современным экономическим условиям.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане подготовили новый пакет поправок в проект Налогового кодекса. 

    МСБ НДС Торговля КГД Налоги Предпринимательство и власть
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор