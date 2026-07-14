Число субъектов предпринимательства в Казахстане выросло на 20,4%
Число субъектов предпринимательства в Казахстане выросло на 20,4% с начала года. Об этом сообщил заместитель Премьер-министра — министр национальной экономики Серик Жумангарин, передает корреспондент агентства Kazinform.
По его словам, предпринимательская деятельность в стране сохраняет положительную динамику и демонстрирует устойчивость к внешним и внутренним экономическим изменениям.
— По итогам I полугодия текущего года, по данным КГД, общее количество субъектов предпринимательства составило 2 млн 939 тыс субъектов, что на 499 тыс субъектов, или на 20,4%, больше по сравнению с началом 2026 года, при этом число самозанятых лиц составило 688 597 субъектов, — сообщил Жумангарин.
Совокупная численность индивидуальных предпринимателей и самозанятых выросла с 1 млн 860 тысяч до 2 млн 352 тысяч, количество юридических лиц — с 579 756 до 587 117. Количество плательщиков НДС выросло с 135 845 до 158 194.
Изменение количества субъектов МСП повлияло и на изменения в отраслевом разрезе. Наблюдается прирост количества малых юридических лиц по следующим отраслям:
- горнодобывающая промышленность - на 2,9%;
- строительство и сельское хозяйство - на 2,5%;
- информация и связь - на 2,4%.
А также рост количества средних юридических лиц по таким отраслям, как:
- операции с недвижимым имуществом - на 5,8%;
- финансы и страхование - на 3,2%;
- прочие услуги - на 3,1%.
Министр подчеркнул, что текущие тенденции свидетельствуют о постепенном повышении прозрачности предпринимательской среды, сокращении доли формально зарегистрированных субъектов и адаптации бизнеса к современным экономическим условиям.
Ранее сообщалось, что в Казахстане подготовили новый пакет поправок в проект Налогового кодекса.