Маломобильных алматинцев доставляют до участков на инватакси

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Доступная среда для людей с особыми потребностями организована на всех избирательных участках Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в региональной службе коммуникаций, на определенных участках есть специальные кабинки для голосования людей с инвалидностью. Они шире, чем обычные кабинки.

«Помимо того, что кабинки шире, они без порожка, как другие. Внутри есть настольная лампа, лупа для увеличения, трафареты, наушники и все необходимое. На подходе к участку также созданы специальные дорожки. Кроме того, заранее с членами избирательной комиссии был проведен инструктаж, как оказывать помощь тому или иному человеку, как разъяснять необходимую информацию по бюллетеням», - сообщила председатель участковой комиссии №91 Газиза Аманбай.

Доставляют маломобильных граждан к участкам инватакси. В день выборов их работает 100 единиц, распределенных по всем районам города в соответствии с потребностями.

«Я решила приехать на участок сама, чтобы посмотреть, насколько избирательные участки доступны для людей с инвалидностью. Увидела, что в школе №72, где расположен избирательный участок, есть тактильная дорога, пандусы, соответствующие СНИПам. Когда была в кабинке для голосования, заметила, что написано все шрифтом Брайля. Незрячим все доступно тоже. Сейчас мы чувствуем свою большую причастность в том, что можем приехать на участок, как все, и отдать свой голос, показать свою позицию. Это и есть инклюзия», - поделилась инвалид-колясочник Меруерт Кулахметова.

Дополнительно в Алматы организовано дежурство 10 автотранспортных средств от медико-социальных учреждений города для перевозок маломобильных граждан. Для нетранспортабельных избирателей задействованы 1196 переносных урн, благодаря которым они смогли проголосовать на дому.

Гражданам с нарушениями слуха оказывают услуги сурдологического перевода специалистами жестового языка – здесь задействованы 110 человек. Часть из них работают на избирательных участках, другие общаются с избирателями дистанционно по видеосвязи.

Всего в Алматы проживают 39 570 лиц с особыми потребностями, обладающих избирательными правами. По данным городской ТИК, особые условия при голосовании необходимы для 8445 избирателей. Из них 1097 лиц, пользующихся креслами-колясками, 2218 – с нарушениями слуха, 5130 – с нарушениями зрения.

Сегодня в Казахстане проходят внеочередные выборы депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов.