Малолетних детей помогли вернуть матери туркестанские полицейские

ТЮЛЬКУБАССКИЙ РАЙОН. КАЗИНФОРМ - Жительница Тюлькубасского района поблагодарила полицейских, которые помогли вернуть детей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Туркестанской области.

На имя начальника департамента полиции Туркестанской области с письмом благодарности в адрес сотрудников полиции Тюлькубасского районного отдела полиции обратилась жительница поселка Балыкты Тюлькубасского района. Тахмина Мамедова выразила благодарность руководству областного департамента полиции и сотрудникам Тюлькубасского РОП майору полиции Асель Наурызбаевой, капитану полиции Нурболу Есенбекову, капитану полиции Марату Курманбаеву, старшему лейтенанту Кайсару Камытбеку и лейтенанту полиции Адилю Бекназарову. Автор письма отмечает чуткое и внимательное отношение со стороны полицейских, которые помогли вернуть малолетних детей их матери.

«Выражаем свою искреннюю благодарность сотрудникам полиции Тюлькубасского района, которые выполнили свой служебный долг по нашему обращению о содействии в исполнении решения суда. Данное решение должником не исполнялось на протяжении многих месяцев, и мы уже отчаялись и не надеялись, что мать увидит своих малолетних детей, которых не давали видеть более двух лет. Должник намеренно не исполнял решения суда, фиктивно прописывался в других регионах РК, надеясь избежать правосудия и затягивая сроки исполнения судебного акта. Сотрудникам ОП Тулькубасского района предстояла трудная работа по фактическому установлению местонахождения малолетних детей, которых мы разыскивали. Полицейские проявили свой высокий уровень профессионализма, грамотность, сдержанность при несении служебных обязанностей. По воле Всевышнего принятыми мерами судебного исполнителя и других представителей государственных органов, а также сотрудникам полиции удалось исполнить решение суда», рассказала в своем письме Тахмина Мамедова.

В свою очередь, за профессиональное и добросовестное выполнение служебных задач, грамотные и умелые действия указанные сотрудники полиции поощрены руководством областного департамента полиции.