Малокомплектные школы построят в селах области Абай

СЕМЕЙ КАЗИНФОРМ – В селах области Абай построят малокомплектные школы, что поможет решить проблему дефицита ученических мест, передает корреспондент МИА «Казинформ».



«В Комплексный план социально-экономического развития включено строительство шести школ на 510 мест. Две из них построят в Урджарском районе – на 100 мест в селе Малак и на 80 мест в селе Сагат. Две школы на 100 мест каждая откроют в Жарминском районе – в селах Новотаубинка и Кентерлау. Школа на 50 мест будет в селе Белокаменка Бескарагайского района и на 80 мест в селе Коктубек района Аксуат», - сообщили в акимате.

Управление строительства, архитектуры и градостроительства разрабатывает ПСД. Напомним, в рамках поручения Главы государства в области построены 4 школы.