Мало посадить деревья, нужно их сохранить – победительница проекта «100 новых лиц Казахстана» Екатерина Вибе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Научная деятельность победительницы проекта «100 новых лиц Казахстана» Екатерины Вибе связана с защитой леса. Неспроста девушку называют «лесной феей». Екатерина очень хочет выявить устойчивость форм саксаула к галлобразующим насекомым. По ее словам, мало посадить деревья, нужно их сохранить, чтобы они чувствовали себя хорошо, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В сфере защиты и охраны леса Екатерина Вибе имеет около 60 научных публикаций. В рамках работы в ТОО «КазНИИЛХА» имени А. Букейхана она принимала участие в реализации ряда международных и республиканских проектов. В 2020 году совместно с Институтом лесоведения Республики Корея в рамках сотрудничества AFoCO-NIFoS исследовала устойчивость форм саксаула черного к галлообразующим насекомым.

«Мы изучали пихтовые леса Восточного Казахстана, сосновые леса Прииртышья, казахского мелкосопочника, березовые леса. Сейчас работаем над проектом по устойчивости форм саксаула к галлообразующим насекомым. Это то, что действительно актуально для Кызылорды и ряда регионов. Мало посадить деревья, нужно их сохранить, чтобы они чувствовали себя хорошо», - отметила «лесная фея».

Девушка хочет выполнить важную миссию - помочь нашей природе.

«Я хочу качественно выполнять свою работу, по максимуму ей отдаваться. Сегодня выезжаю в Кызылорду, а сейчас моя душа отчасти находится там. Мне высылали фотографии черепашек, саксаулов, с повреждениями галообразователей. Для меня важно помочь нашей природе. Мы выявляем устойчивые формы саксаула. Для нас очень важно реализовать проект. Если мы найдем устойчивую форму, посадим и вырастим, действительно достигнем успеха», - считает Екатерина Вибе.

В ходе нашей беседы победительница проекта поделилась своей мыслью о том, как детям прививать любовь к окружающей среде.

«Нужно с детства прививать детям любовь к природе: выезжать на природу, учить правильно обращаться с деревьями, птицами и животными. Не нужно обламывать ветки. Мы стараемся объяснять детям, что дерево существует с нами всю жизнь, это – живой организм. Поэтому, если каждый родитель, выезжая на природу, будет объяснять такие детали, ребенок не будет мусорить, а напротив научится бережно относиться к природе», - добавила Екатерина Вибе.

Напомним, Касым-Жомарт Токаев поздравил победителей проекта «100 новых лиц Казахстана» и отметил, что они своим талантом сумели завоевать признание народа и внесли вклад в развитие государства. С полным текстом выступления Президента РК можно ознакомиться здесь.