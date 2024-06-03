РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:08, 03 Июнь 2024 | GMT +6

    Малый парад из четырех планет пройдет 3 июня

    парад планет
    Фото: NASA

    В понедельник 4 планеты выстроятся рядом в секторе 20-30 градусов, образуя малый парад. С Земли это явление не будет видно из-за ярких солнечных лучей, сообщила ТАСС астроном, руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман. Об этом передает агентство Kazinform.

    - В понедельник Венера, Юпитер, Меркурий и Уран окажутся [рядом] в секторе 20-30 градусов, но вблизи Солнца, поэтому это невидимый малый парад планет, [с Земли он не наблюдается], - сказала Кошман корреспонденту ТАСС, отметив, что такие явления происходят каждые 20 лет.

    Помимо четырех планет, располагающихся близко друг к другу, по одну сторону от Солнца окажутся еще Марс, Нептун и Сатурн. В начале июня к ним также присоединится убывающая Луна, которая в понедельник будет находиться недалеко от Марса.

    Если бы в секторе 20-30 градусов оказались не четыре, а пять планет, это был бы большой парад планет, который наблюдается гораздо реже, отметила астроном.

    - А если исходить не из близости планет, а из их расположения на одной прямой, то такое событие может происходить раз в многие миллионы лет, - заключила она.

    Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.

    Теги:
    ТАСС Освоение космоса Астрономия Мировые новости Космос
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!