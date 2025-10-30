Малый и средний бизнес Астаны получил поддержку свыше 90 млрд тенге
Какую поддержку получил в этом году малый и средний бизнес столицы, рассказали в акимате, передает корреспондент агентства Kazinform.
Как сообщил заместитель руководителя управления инвестиций и развития предпринимательства Астаны Нуржан Ашимов, для оказания поддержки субъектов МСБ при фонде развития предпринимательства «Даму» в текущем году создан гарантийный фонд.
— Он направлен на гарантирование субъектов малого и среднего бизнеса через банки второго уровня. Данный механизм осуществляет поддержку бизнесу, помогая с залогом для банков второго уровня, процент гарантии составляет до 85%, — сказал Ашимов на брифинге в Астане.
По информации профильного управления, в рамках гарантийного фонда обеспечено около 250 кредитов на сумму 31 млрд тенге.
Кроме того, в текущем году для поддержки предпринимателей реализуется программа «Өрлеу».
— Финансирование по программе можно получить до 7 млрд тенге. В текущем году по данной программе поддержкой охвачено около 110 предпринимателей на сумму 63 млрд тенге, — отметил Нуржан Ашимов.
Ранее сообщалось, что инвестиции в экономику Астаны превысили 1,7 трлн тенге.
Напомним, вклад МСБ в экономику страны показал существенный рост и составил 38,9%.