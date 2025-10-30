РУ
телерадиокомплекс президента РК
    16:48, 30 Октябрь 2025 | GMT +5

    Малый и средний бизнес Астаны получил поддержку свыше 90 млрд тенге

    Какую поддержку получил в этом году малый и средний бизнес столицы, рассказали в акимате, передает корреспондент агентства Kazinform.

    бизнес
    Фото: pixabay

    Как сообщил заместитель руководителя управления инвестиций и развития предпринимательства Астаны Нуржан Ашимов, для оказания поддержки субъектов МСБ при фонде развития предпринимательства «Даму» в текущем году создан гарантийный фонд.

    — Он направлен на гарантирование субъектов малого и среднего бизнеса через банки второго уровня. Данный механизм осуществляет поддержку бизнесу, помогая с залогом для банков второго уровня, процент гарантии составляет до 85%, — сказал Ашимов на брифинге в Астане.

    По информации профильного управления, в рамках гарантийного фонда обеспечено около 250 кредитов на сумму 31 млрд тенге.

    Кроме того, в текущем году для поддержки предпринимателей реализуется программа «Өрлеу».

    — Финансирование по программе можно получить до 7 млрд тенге. В текущем году по данной программе поддержкой охвачено около 110 предпринимателей на сумму 63 млрд тенге, — отметил Нуржан Ашимов.

    Ранее сообщалось, что инвестиции в экономику Астаны превысили 1,7 трлн тенге.

    Напомним, вклад МСБ в экономику страны показал существенный рост и составил 38,9%. 

