Малый и средний бизнес Астаны получил поддержку свыше 90 млрд тенге

Как сообщил заместитель руководителя управления инвестиций и развития предпринимательства Астаны Нуржан Ашимов, для оказания поддержки субъектов МСБ при фонде развития предпринимательства «Даму» в текущем году создан гарантийный фонд.

— Он направлен на гарантирование субъектов малого и среднего бизнеса через банки второго уровня. Данный механизм осуществляет поддержку бизнесу, помогая с залогом для банков второго уровня, процент гарантии составляет до 85%, — сказал Ашимов на брифинге в Астане.

По информации профильного управления, в рамках гарантийного фонда обеспечено около 250 кредитов на сумму 31 млрд тенге.

Кроме того, в текущем году для поддержки предпринимателей реализуется программа «Өрлеу».

— Финансирование по программе можно получить до 7 млрд тенге. В текущем году по данной программе поддержкой охвачено около 110 предпринимателей на сумму 63 млрд тенге, — отметил Нуржан Ашимов.

Ранее сообщалось, что инвестиции в экономику Астаны превысили 1,7 трлн тенге.

Напомним, вклад МСБ в экономику страны показал существенный рост и составил 38,9%.