Детей били в детсаду в Жаркенте: полиция начала расследование

В городе Жаркенте воспитатели одного из детских садов грубо обращались с малышами. Их уволили, передает корреспондент агентства Kazinform.

В соцсетях появилось видео, снятое в одном из детских садов Жаркента. На кадрах можно увидеть, как воспитатели грубо обращаются с воспитанниками. Родители отмечают, что их детей «избивали и душили».

Как сообщили в акимате Панфиловского района области Жетысу, инцидент произошел в детском саду села имени Головацкого «Жаскент бөбекжай-бақшасы».

- Вечером 14 мая мама воспитанницы группы «Құлыншақ» ТОО «Жаскент бөбекжай-бақшасы» обнаружила у ребенка ссадину на ноге. Просматривая на видеокамере, выявила действия воспитателя, приведшие к телесным повреждениям и обратилась в правоохранительные органы. В настоящее время ведется расследование, - прокомментировали в пресс-службе акимата района.

После произошедшего дошкольное учреждение приостановило работу на 10 дней в связи со служебной проверкой.

- Воспитатели А. и Г., работающие в детском саду, уволены, - добавил пресс-секретарь Панфиловского района Нурбол Ханагат.

В департаменте полиции области Жетысу сообщили, что начато досудебное расследование по статье 140 части 2 УК РК «Неисполнение обязанности по воспитанию». Назначены необходимые судебные экспертизы. Дело находится на контроле департамента полиции региона.