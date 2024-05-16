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    14:12, 16 Май 2024 | GMT +6

    Детей били в детсаду в Жаркенте: полиция начала расследование

    ребенок насилие
    Фото: freepik.com

    В городе Жаркенте воспитатели одного из детских садов грубо обращались с малышами. Их уволили, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В соцсетях появилось видео, снятое в одном из детских садов Жаркента. На кадрах можно увидеть, как воспитатели грубо обращаются с воспитанниками. Родители отмечают, что их детей «избивали и душили».

    Как сообщили в акимате Панфиловского района области Жетысу, инцидент произошел в детском саду села имени Головацкого «Жаскент бөбекжай-бақшасы».

    - Вечером 14 мая мама воспитанницы группы «Құлыншақ» ТОО «Жаскент бөбекжай-бақшасы» обнаружила у ребенка ссадину на ноге. Просматривая на видеокамере, выявила действия воспитателя, приведшие к телесным повреждениям и обратилась в правоохранительные органы. В настоящее время ведется расследование, - прокомментировали в пресс-службе акимата района.

    После произошедшего дошкольное учреждение приостановило работу на 10 дней в связи со служебной проверкой.

    - Воспитатели А. и Г., работающие в детском саду, уволены, - добавил пресс-секретарь Панфиловского района Нурбол Ханагат.

    В департаменте полиции области Жетысу сообщили, что начато досудебное расследование по статье 140 части 2 УК РК «Неисполнение обязанности по воспитанию». Назначены необходимые судебные экспертизы. Дело находится на контроле департамента полиции региона.

    Теги:
    Дети Регионы Жетысуская область Происшествия
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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