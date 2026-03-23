    17:55, 23 Март 2026 | GMT +5

    Малыш-великан родился в Рудном

    В перинатальном центре Рудненской городской многопрофильной больницы 20 марта родился мальчик весом 5570 граммов и ростом 62 сантиметра, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: пресс-служба Рудненской городской многопрофильной больницы

    Информацию официально сообщает сайт Рудненской городской многопрофильной больницы.

    — Ребенок появился на свет путем кесарева сечения. Операцию успешно провели врачи С. К. Шугурмаков и Д. Д. Шамуратов, а также операционная медсестра А. Н. Нургалиева, — говорится в сообщении.

    По информации медучреждения, с начала 2026 года в центре уже родились трое детей весом свыше 5 килограммов — 5200 г, 5080 г и 5570 г. Все новорожденные — мальчики. Малыш, появившийся на свет 20 марта, на данный момент считается самым крупным ребенком в этом году.

    За прошедшую неделю — с 16 по 22 марта — в перинатальном центре родились 22 ребенка: 13 мальчиков и 9 девочек. Самым крупным стал малыш весом 5570 г, а самым маленьким — девочка весом 1480 г и ростом 40 см.

    В феврале, малыш, весом более 6 килограмм появился на свет в Туркестанской области.

     

    Дарья Аверченко
