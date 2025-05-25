Малые жд вокзалы возродят в Акмолинской и Павлодарской областях

Вокзалы по обслуживанию транзитных пассажиров, ожидающих другие поезда для пересадки и дальнейшего следования принято считать малыми. Пропускная способность таких вокзалов составляет от 20 до 200 человек в час.

Фото: Министерство транспорта РК

Сегодня состоялась рабочая поездка министра транспорта Марата Карабаева в Акмолинскую и Павлодарскую области. Глава ведомства ознакомился с работой ряда объектов транспортной инфраструктуры двух регионов, в том числе и с железнодорожными вокзалами.

В Акмолинской области модернизируют 16 пассажирских железнодорожных вокзалов, в Павлодарской — пять.

Фото: Министерство транспорта РК

Сегодня министр посетил вокзал Ерейментау в Акмолинской области и вокзалы Шидерты, Аксу, Калкаман и Карасора в Павлодарской области. Он ознакомился с началом ремонтных работ.

- В рамках поручения Главы государства по улучшению доступности туристических локаций модернизируем 125 железнодорожных вокзалов. Возродим и малые железнодорожные вокзалы. Они станут более комфортными как для пассажиров, так и самих рабочих на вокзале. Здесь подрядные организации проведут частичный демонтаж и обустроят новый каркас, займутся отделочными работами. Инженерные сети (водоснабжение и канализация, электрооборудование, отопление, вентиляция, сети связи) будут полностью заменены. Улучшим условия труда работников жд вокзалов. Для них предусмотрены отдельные комнаты отдыха, - поделился Марат Карабаев.