РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:47, 25 Май 2025 | GMT +5

    Малые жд вокзалы возродят в Акмолинской и Павлодарской областях

    В этом году стартовала масштабная реконструкция железнодорожных вокзалов по всей стране. В рамках этих работ специалисты модернизируют не только самые большие и крупные вокзалы, но и малые, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства транспорта.

    малые вокзалы
    Фото: Министерство транспорта РК

    Вокзалы по обслуживанию транзитных пассажиров, ожидающих другие поезда для пересадки и дальнейшего следования принято считать малыми. Пропускная способность таких вокзалов составляет от 20 до 200 человек в час.

    Марат Карабаев
    Фото: Министерство транспорта РК

    Сегодня состоялась рабочая поездка министра транспорта Марата Карабаева в Акмолинскую и Павлодарскую области. Глава ведомства ознакомился с работой ряда объектов транспортной инфраструктуры двух регионов, в том числе и с железнодорожными вокзалами.

    В Акмолинской области модернизируют 16 пассажирских железнодорожных вокзалов, в Павлодарской — пять.

    малые вокзалы
    Фото: Министерство транспорта РК

    Сегодня министр посетил вокзал Ерейментау в Акмолинской области и вокзалы Шидерты, Аксу, Калкаман и Карасора в Павлодарской области. Он ознакомился с началом ремонтных работ.

    - В рамках поручения Главы государства по улучшению доступности туристических локаций модернизируем 125 железнодорожных вокзалов. Возродим и малые железнодорожные вокзалы. Они станут более комфортными как для пассажиров, так и самих рабочих на вокзале. Здесь подрядные организации проведут частичный демонтаж и обустроят новый каркас, займутся отделочными работами. Инженерные сети (водоснабжение и канализация, электрооборудование, отопление, вентиляция, сети связи) будут полностью заменены. Улучшим условия труда работников жд вокзалов. Для них предусмотрены отдельные комнаты отдыха, - поделился Марат Карабаев.

    вокзалы
    Фото: Министерство транспорта РК

     

    Теги:
    Железнодорожный вокзал Минтранспорта РК Железная дорога Марат Карабаев
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Сейчас читают