Малые промышленные зоны планируют создать в Алматинской области

На территории Алматинской области появятся малые индустриальные зоны площадью 2 гектара, здесь будут размещены от 20 до 60 зданий. Об этом говорится в постановлении Правительства от 26 апреля, передает корреспондент агентства Kazinform.

Правительством внесено изменение в постановление «Об утверждении Межрегиональной схемы территориального развития Алматинской агломерации».

Так, в параграфе «СЭЗ «Парк инновационных технологий» меры по комплексному развитию системы расселения и размещения производительных сил, транспортной, инженерной, социальной и рекреационной инфраструктур регионального и межрегионального значения» изложено следующее:

Следует предусмотреть создание (на территории индустриальных зон «Арна», «Боралдай», «Казбек бек» или вне зон) малых индустриальных зон площадью 1-2 га, где будут размещены от 20 до 60 зданий (по 100 или 200 квадратных метров каждое):

- на базе готовых зданий и сооружений промышленной направленности;

- путем строительства готовых быстровозводимых зданий промышленной направленности с подведением инженерных коммуникаций;

- путем использования действующих имущественных комплексов, зданий, помещений и сооружений, находящихся в коммунальной собственности или оперативном управлении юридических лиц (государственные учреждения, предприятия), где на условиях аренды будут размещаться малые производственные предприятия.



Создание малых индустриальных зон будет способствовать развитию отраслей экономики путем предоставления для субъектов малого и среднего предпринимательства возможности получения производственных помещений, считают в Правительстве.

Таким образом, в рамках развития Алматинской агломерации будут созданы условия для создания конкурентоспособных предприятий в обрабатывающей промышленности и увеличения количества рабочих мест.

Постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

О том, что появится в Алматинской агломерации в ближайшие пять лет, можно почитать по ссылке.