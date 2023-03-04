Маленький ребенок утонул в реке в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В 18:00 на пульт 112 ДЧС Туркестанской области поступило сообщение о том, что местными жителями села Верхний Боралдай Боралдайского сельского округа Байдибекского района извлечено из воды тело ребенка, 2020 года рождения. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС.

По предварительным данным, 4 марта днем ребенок, 2020 года рождения, оставленный без присмотра родителей, упал в необорудованное для купания место - река протекает недалеко от дома.

На место происшествия выехали сотрудники ДЧС Туркестанской области, следственно-оперативная группа департамента полиции.

Департамент по чрезвычайным ситуациям Туркестанской области призывает жителей области не оставлять детей без присмотра взрослых, соблюдать правила безопасности.

«Рекомендуем уделять большое внимание безопасности детей, проводить беседу с детьми о мерах безопасности. Предупреждайте детей, не достигших 18 лет, о том, что нельзя выходить из дома самостоятельно, без взрослых», - призвали в ДЧС.