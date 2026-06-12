Мальчик погиб после падения из окна в Аксу

По информации медиков, вызов поступил 11 июня в 13:16. Через 3 минуты врачи были на месте. Пострадавшего мальчика доставили в Аксускую городскую больницу, а после транспортировали в областную. Состояние маленького пациента оценивалось как тяжелое.

— К сожалению, несмотря на все усилия медиков, ребенок, доставленный из города Аксу после падения с высоты, скончался во время операции. Полученные травмы были крайне тяжелыми и несовместимыми с жизнью. С начала года в Павлодарской области зарегистрировано три случая падения детей из окон, — сообщили в Павлодарской детской областной больнице.

По данному полиция проводит проверку.

— По факту ненадлежащего исполнения обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья малолетнего потерпевшего проводятся проверочные мероприятия направленные на всестороннее и объективное установление всех обстоятельств. По результатам будет принято законное решение, — сообщили в ДП Павлодарской области.

В Экибастузе еще один ребенок упал с пятого этажа. На данный момент его состояние стабильное. Пострадавшего выписали из больницы.

Напомним, ранее в Талдыкоргане годовалый ребенок выпал с 5 этажа.