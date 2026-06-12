Годовалый ребенок выпал с пятого этажа в Талдыкоргане

В Талдыкоргане годовалый малыш чудом остался жив после падения с высоты пятого этажа. Сейчас за его жизнь в реанимации борются врачи областного центра, передает корреспондент корреспондент агентства Kazinform.

ЧП произошло в четвертом микрорайоне областного центра. Маленького ребенка, лежащего на земле возле многоэтажного дома, случайно заметили прохожие. Очевидцы немедленно вызвали неотложку, которая экстренно госпитализировала пострадавшего младенца.

В департаменте полиции области Жетысу подтвердили, что ребенок сорвался именно с пятого этажа. Личности родителей пострадавшего малыша уже установлены.

— По факту данного происшествия начато расследование, выясняются все обстоятельства случившегося. По окончании проверки будет принято процессуальное решение, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось, что в Петропавловске за три дня двое детей выпали из окон многоэтажных домов.