Малайзия ограничила доступ в соцсети для детей младше 16 лет

Малайзия присоединилась к глобальным усилиям по ужесточению мер защиты молодых пользователей в цифровой среде, передает агентство Kazinform со ссылкой на АР .

1 июня в стране вступили в силу новые правила, запрещающие детям до 16 лет заводить личные страницы в социальных сетях.

Новые требования распространяются на социальные платформы с аудиторией свыше 8 миллионов пользователей, включая Facebook, Instagram, TikTok и YouTube. Правила предусматривают обязательную проверку возраста и запрет на регистрацию пользователей младше 16 лет.

Проверка возраста существующих пользователей будет внедряться постепенно в течение следующих шести месяцев.

Пользователи младше 16 лет получат месяц на сохранение или перенос своих данных, включая фотографии и видео. После этого к их аккаунтам могут быть применены ограничения, приостановка доступа или другие меры.

Компаниям, не соблюдающим требования закона, грозят штрафы в размере до 10 млн ринггитов (2,5 млн долларов).

Технологические компании пока не предоставили подробной информации о том, как они будут соблюдать новые требования Малайзии.

Правительство заявило, что эти меры направлены на защиту детей от вредоносного контента, кибербуллинга и функций платформ, призванных поощрять чрезмерное использование.

Однако представители индустрии предупреждают, что полный запрет социальных сетей для пользователей младше 16 лет может иметь обратный эффект. По их мнению, такие меры способны подтолкнуть подростков к использованию менее безопасных и нерегулируемых интернет-платформ. В качестве альтернативы компании предлагают инструменты защиты несовершеннолетних, включая специальные подростковые аккаунты с ограничениями на общение, экранное время и доступ к нежелательному контенту.

Ранее сообщалось, что Евросоюз рассматривает возрастные ограничения для пользователей соцсетей.

Мы также писали, что парламент Турции принял закон, запрещающий социальным сетям предоставлять услуги пользователям младше 15 лет.