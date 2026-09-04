Малайзия объявила ЧП из-за сильнейшего смога

В Малайзии на острове Борнео введен режим чрезвычайного положения из-за опасного уровня загрязнения воздуха. Жителям рекомендуют по возможности не покидать дома, передает агентство Kazinform со ссылкой на Euronews.

В городе Сериан с населением менее 90 тысяч человек индекс загрязнения воздуха в пятницу вырос до 521. В столице штата Кучинге показатель достиг 311. При значении выше 500 власти могут приостанавливать работу, не относящуюся к критически важной, а школы закрываются уже при индексе свыше 200.

Причиной сильного смога стали лесные и торфяные пожары в Индонезии. Дым переносится через границы и периодически накрывает Малайзию, Бруней и Сингапур. В этом году ситуацию усугубили пожары сразу в нескольких индонезийских провинциях и затянувшаяся засуха.

По данным индонезийских властей, с 1 августа в стране выявили 717 термоточек, вероятно связанных с лесными пожарами. Только за последние сутки зарегистрировали 103 активные термоточки. Для борьбы с огнем направлены дополнительные силы, также предпринимаются попытки вызвать искусственные дожди.

Кроме того, полиция Индонезии задержала 112 человек по подозрению в поджогах лесных и торфяных массивов. Расследуются 167 дел, связанных с умышленным выжиганием около 4,7 тысячи гектаров земли.

Ранее Kazinform сообщал о проблемах с качеством воздуха в Казахстане. В июле специалисты объясняли, почему смог в Алматы сохраняется даже после окончания отопительного сезона.