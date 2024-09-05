5 сентября на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) премьер Малайзии Анвар Ибрагим заявил, что его страна намерена вступить в БРИКС, передает корреспондент агентства Kazinform.

Во время своего выступления на пленарном заседании ВЭФ Анвар Ибрагим сказал, что «Малайзия намерена вступить в БРИКС, и таким образом мы стремимся диверсифицировать наши усилия в области экономической дипломатии и укрепить сотрудничество со странами-членами организации». Как он отметил, вступление в БРИКС позволит его стране укрепить отношения и развить взаимовыгодные торговые связи с другими странами.

По его мнению, Малайзия является частью глобального мира и для страны важно продолжать развиваться и укреплять торговые отношения. Малайзия стремится к развитию глобального Юга и укреплению торговых отношений во всем мире. Связи БРИКС среди глобального Юга дадут стране возможность оказывать влияние, гарантировать справедливую торговлю. По словам Анвара Ибрагима, это будет выгодно не только Малайзии, но и глобальному Югу, а также всему миру.

Напомним, что Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке (Россия).

БРИКС основана в 2006 году Бразилией, Россией, Индией и Китаем. В 2011 году к ней присоединилась ЮАР. 1 января 2024 года Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия стали полноправными участниками группы. В нынешнем году в объединении председательствует Россия.