Малайзиец покорил казахстанцев исполнением гимна в стиле Димаша
32-летний консультант Duty Free из Малайзии Азизи Замхари недавно стал популярен в Казахстане. Все началось с того, что астанчанка, находясь в международном аэропорту Куала-Лумпура, сняла на видео, как мужчина неожиданно начал исполнять гимн Казахстана. После чего пользователи Сети стали отмечать, что его исполнение напоминает стиль Димаша Кудайбергена, передает агентство Kazinform.
В эксклюзивном интервью корреспонденту Kazinform Азизи признался, что действительно подражал известному певцу.
О том, что видео с его исполнением завирусилось в TikTok, Азизи узнал от менеджера аэропорта и был очень удивлен этой новостью.
— На данный момент я выучил наизусть почти 40 национальных гимнов разных стран мира. Что касается государственного гимна Казахстана, то, насколько я помню, я заучивал его с 2014 года. Я услышал его впервые на YouTube, — рассказал он.
Азизи не занимается пением профессионально, но поет каждый день, будь то на работе или дома. Он также уделяет внимание правильному произношению национальных гимнов, чтобы петь их правильно.
С творчеством Димаша Кудайбергенова мужчина познакомился совсем недавно.
— На самом деле я впервые увидел Димаша на видео, где он поет национальный гимн Казахстана. Его версия гимна, на мой взгляд, просто лучшая из всех, что я когда-либо слышал. Так что, да, я действительно подражаю его стилю, — признался мужчина.
Азизи рассказывает, что много читает о Казахстане, изучает географию, политику, кухню и историю страны. Его интерес к Казахстану возник благодаря общению с казахами в Малайзии. В университете Азизи посещал международные мероприятия, где казахстанские студенты представляли свою культуру. Также, работая в крупнейшем аэропорту Малайзии, он часто разговаривает с пассажирами, что позволяет ему узнавать больше историй, людей и гимнов.
— Для меня Казахстан — огромная страна со «скрытыми жемчужинами», и у нее большой потенциал для туризма, поскольку многие мои соотечественники побывали там. На самом деле я никогда не был в Казахстане, но хотел бы когда-нибудь побывать там. Мне интересно, каков на вкус бешбармак. Я также думаю, что национальный гимн Казахстана прекрасно описывает вашу страну, — сказал он.
Ранее Глава государства, выступая на церемонии награждения работников культуры и искусства РК, также высказался о гражданах разных стран, которые поют гимн Казахстана, впечатленные непревзойденным искусством Димаша.