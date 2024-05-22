Малайзиец покорил казахстанцев исполнением гимна в стиле Димаша

32-летний консультант Duty Free из Малайзии Азизи Замхари недавно стал популярен в Казахстане. Все началось с того, что астанчанка, находясь в международном аэропорту Куала-Лумпура, сняла на видео, как мужчина неожиданно начал исполнять гимн Казахстана. После чего пользователи Сети стали отмечать, что его исполнение напоминает стиль Димаша Кудайбергена, передает агентство Kazinform.

В эксклюзивном интервью корреспонденту Kazinform Азизи признался, что действительно подражал известному певцу.

О том, что видео с его исполнением завирусилось в TikTok, Азизи узнал от менеджера аэропорта и был очень удивлен этой новостью.

Фото из личного архива

— На данный момент я выучил наизусть почти 40 национальных гимнов разных стран мира. Что касается государственного гимна Казахстана, то, насколько я помню, я заучивал его с 2014 года. Я услышал его впервые на YouTube, — рассказал он.

Азизи не занимается пением профессионально, но поет каждый день, будь то на работе или дома. Он также уделяет внимание правильному произношению национальных гимнов, чтобы петь их правильно.

Фото из личного архива

С творчеством Димаша Кудайбергенова мужчина познакомился совсем недавно.

— На самом деле я впервые увидел Димаша на видео, где он поет национальный гимн Казахстана. Его версия гимна, на мой взгляд, просто лучшая из всех, что я когда-либо слышал. Так что, да, я действительно подражаю его стилю, — признался мужчина.

Азизи рассказывает, что много читает о Казахстане, изучает географию, политику, кухню и историю страны. Его интерес к Казахстану возник благодаря общению с казахами в Малайзии. В университете Азизи посещал международные мероприятия, где казахстанские студенты представляли свою культуру. Также, работая в крупнейшем аэропорту Малайзии, он часто разговаривает с пассажирами, что позволяет ему узнавать больше историй, людей и гимнов.

Фото из личного архива

— Для меня Казахстан — огромная страна со «скрытыми жемчужинами», и у нее большой потенциал для туризма, поскольку многие мои соотечественники побывали там. На самом деле я никогда не был в Казахстане, но хотел бы когда-нибудь побывать там. Мне интересно, каков на вкус бешбармак. Я также думаю, что национальный гимн Казахстана прекрасно описывает вашу страну, — сказал он.

Ранее Глава государства, выступая на церемонии награждения работников культуры и искусства РК, также высказался о гражданах разных стран, которые поют гимн Казахстана, впечатленные непревзойденным искусством Димаша.