Наша молодежь восхищает весь мир своим талантом - Касым-Жомарт Токаев

Глава государства выступил на церемонии награждения работников культуры и искусства Республики Казахстан, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

По словам Президента РК, люди культуры и искусства всегда находились в авангарде исторического процесса, способствуя поступательному прогрессу нашей нации.

– Своим творчеством вы открываете новые грани нашей идентичности, содействуете пробуждению созидательной энергии граждан. Именно поэтому государство принимает последовательные меры для повышения престижа творческих профессий. Так, были существенно увеличены зарплаты работников культуры и архивного дела. По моему поручению были возвращены звания «Халық әртісі»» и «Халық жазушысы», – сказал Президент.

Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на то, что наш народ всегда ценил своих талантливых сыновей и дочерей. Он проинформировал участников мероприятия о том, что принял решение присвоить Казахскому национальному университету искусств в Астане имя Куляш Байсеитовой.

– Это дань уважения выдающейся певице и талантливым деятелям искусства, оставившим свой след в истории. В конечном счете, это следует понимать как восстановление исторической справедливости. Путь старшего поколения в искусстве достойно продолжает наша современная молодежь. Очень важно поддерживать эту преемственность, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Президент отметил, что сегодня наша молодежь восхищает весь мир своим талантом. Граждане разных стран, впечатленные непревзойденным искусством Димаша, поют гимн Казахстана и поднимают наш небесно-голубой флаг.

– Искусство – это средство воспитания. На заседании Национального курултая я говорил о пяти социальных пороках, которые угрожают будущему нации. Деятели культуры вносят большой вклад в искоренение этих негативных явлений. Появляются новые произведения, раскрывающие вред лудомании и наркомании. Это очень полезное начинание, – сказал Президент.

Глава государства подчеркнул, что представители сферы культуры должны стать духовным щитом народа. Он также выразил уверенность в том, что они примут активное участие в приобщении молодого поколения к творчеству, инновациям, укреплению единства и трудолюбию.

– Мы являемся свидетелями того, как вы своим упорным трудом подтверждаете верность культуре и искусстве. Самая ценная награда для человека искусства – это признание народа. Я принял решение наградить группу граждан, вносящих значительный вклад в развитие нашей культуры. В этом году свой юбилей отмечают 7 ведущих коллективов страны, занимающих особое место в сфере культуры. Поэтому сегодня я решил вручить высокие государственные награды работникам этих учреждений, – заявил Касым-Жомарт Токаев.

В ходе мероприятия также выступили дирижер Казахского национального оркестра народных инструментов им. Курмангазы Жексен Айсын и старший преподаватель Республиканской казахской специализированной музыкальной школы-интерната для одаренных детей им. А. Жубанова Мурат Бисенгалиев.