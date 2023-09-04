Мальчик проткнул ногу штырем от забора в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Хирурги Центра детской неотложной медицинской помощи Алматы спасли мальчика, проткнувшего ногу 20-сантиметровым штырем от забора, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ребенка доставили в приемное отделение экстренной хирургии Центра ближе к 21:00 в сопровождении бригады скорой медицинской помощи. Ранение было в правом бедре, откуда торчал 20-сантиметровый железный штырь.

Со слов родителей, ребенок получил травму в соседнем дворе - перелезая через забор, опрокинулся вниз головой и проткнул ногу штырем.

«В приемном покое пациент экстренно был осмотрен хирургом, травматологом и анестелиологом и госпитализирован. Определена тактика операции. Перед хирургами стояла задача не только извлечь инородное тело из ноги, но также уберечь жизненно важные сосуды от повреждения, действовали очень осторожно, миллиметр за миллиметром освобождая ногу от штыря. Мы считаем, что задача выполнена, первые сутки после операции пациент чувствует себя хорошо, состояние удовлетворительное. Думаю, ребенок скоро сможет самостоятельно пойти в школу», - рассказал заведующий приемным отделением Центра детской неотложной медицинской помощи Алматы Мейржан Курманалиев.

В управлении общественного здравоохранения отметили, что операцию проводила бригада врачей: хирург Нурболат Байдуллаев, Адильжан Нуров, травматолог Фаррух Толаметов и анестелиолог Жанат Алияхметов.