Мальчик обнаружил зуб гигантской доисторической акулы в Великобритании

ЭССЕКС. КАЗИНФОРМ - 13-летний мальчик нашел зуб, который, как полагают, принадлежал гигантской доисторической акуле, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.



Мальчик по имени Бен обнаружил зуб длиной 10 см в Эссексе во время летних каникул.

Отец подростка, Джейсон, рассказал, что его сын был «на седьмом небе от радости» от находки и сразу понял, что «это нечто необычное».

В центре Essex Wildlife Trust заявили, что это может быть зуб мегалодона, а неповрежденные зубы, подобные найденному, считаются «редкой находкой».

Джейсон и его сын уехали на выходные из своего дома в Хемел-Хемпстеде, Хартфордшир, специально для того, чтобы отправиться на поиски окаменелостей.

Бен обнаружил гигантский зуб под камнями на побережье, где они гуляли с отцом.

Они доставили находку в Центр открытий Essex Wildlife Trust в Уолтон-он-Назе, где им сказали, что это зуб мегалодона.

Отец мальчика поведал, что Бен хочет стать палеонтологом, когда станет старше, и гигантский зуб стал «отличным дополнением» к его коллекции.

Центр Essex Wildlife Trust утверждает, что зубу может быть от 20 до 3,6 миллионов лет.