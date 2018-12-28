Мальчик на ВОАД: Суд отправил дело на доследование
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Судья по деду сбитого мальчика на ВОАД, отправил дело прокурору на доследование, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«По окончании ознакомления с материалами уголовного дела, выявлены существенные нарушения уголовного-процессуального законодательства, которые не могут быть устранены судом самостоятельно. В связи с чем, уголовное дело подлежит возвращению прокурору на досудебное расследование», - зачитал постановление суда судья Еркин Майшинов.
Также, перед слушаниями в интервью адвокат подсудимого Нурлан Устемиров отметил, что не согласен с квалификацией статьи на «покушение на убийство» и верит в невиновность своего подзащитного. И опираясь на ответы ребёнка психологу, считает, что была вероятность ДТП.
«Может ли он своего родного сына, которого очень любит, ударить по голове? Это нонсенс. Я прошу суд, чтобы нам дали возможность более детально ознакомиться с материалами уголовного дела. От признательных показаний он отказался. Он сказал, что его заставили: было физическое и психологическое воздействие. Когда с ребенком разговаривал следователь с участием психолога и матери, он сказал: «черная машина, черный джип» наехал». У него на груди есть следы. Телесные повреждения, которые у него есть - характерны ДТП», - сказал адвокат подсудимого.
Кроме того, он добавил, что подсудимый не состоял на учете в психдиспансере и как верующий человек спиртное не употребляет.
Ранее, подсудимый Мурат Аскар-оглы отказался от своих показаний и заявил, что не бил своего сына. Он обратился к суду и к СМИ о восстановлении своей чести.
Напомним, 16 июля на Восточной объездной автомобильной дороге в Алматы был найден 5-летний мальчик с пробитой головой. Первоначальная версия была связана с ДТП. Ребенка нашли недалеко от трассы без сознания. После под подозрение в преступлении попал отец ребенка. Было обнаружено видео, где подсудимый шел по трассе мальчиков. Мужчина был задержан в начале августа.
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