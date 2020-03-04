Мактааральский предприниматель благодаря господдержке увеличил бизнес

МЫРЗАКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Житель Мактааральского района Туркестанской области Тыстыбай Срайлов благодаря господдержке увеличил оборот своего бизнеса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РСК.

В 2013 году он создал крестьянское хозяйство «Кудайберген», который занимается откормом крупного рогатого скота. В 2018 году для увеличения малого предпринимательства, в рамках программы «Экономика простых вещей» бизнесмен получил кредит в 29,4 млн.тенге под низкими процентными ставками. На сегодня, благодаря этим средствам, поголовье скота увеличилось до 150 голов.

Предприниматель теперь планирует эффективнее запускать производство кормов и значительно снизить потери.

«В целом, я заметил, что в регионе имеется большой спрос на мясо и решил заняться откормом скота. В 2019 году мы выпустили на продажу 31 тонну мяса. В связи с большим спросом, на сегодня вся мясная продукция полностью реализуется в магазины и рынки района. Для выхода на региональный рынок и республики, мы увеличиваем поголовье скота. Соответственно должны увеличивать кормовые культуры. Сейчас на 10 гектаров засыпали люцерну. Так как этого количества недостаточно, планируем заготовить корма гидропоники. По новой технологии мы будем получать корма от 1 кг до 7 кг», - сказал Т. Срайлов.

Сегодня в собственности хозяйства имеются помещения на 400 голов. В связи с увеличением поголовья скота дополнительно ведется строительство подворий на 300 голов. В будущем предприниматель планирует приступить к разведению овец. Стоит отметить, что в общей сложности в районе работает 150 откормочных площадок.