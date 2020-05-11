Мактаарал: на продовольственном складе установлено централизованное видеонаблюдение

ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В областном централизованном хранилище в поселке Атакент Мактааральского района установлено видеонаблюдение. Об этом сообщил первый заместитель председателя Туркестанского филиала партии «Nur Otan» Бейсен Тажибаев, передает МИА «Казинформ» со сссылкой на Региональную службу коммуникаций Туркестанской области.

4 видеокамеры, установленные на складе, располагаются в сторону двух входных дверей и внутреннего выхода. То есть, каждый прибывший и отправленный на склад груз будет фиксироваться камерой. Несколько видеокамер подключены к центральному компьютеру для контроля.

«Цель установки камеры - не допустить халатного распределения продуктов питания. Чтобы четко контролировать, кому и когда выдаются продукты и предметы, хранящиеся на складе. Мы акцентируем внимание на правильное и беспрепятственное распределение гуманитарной помощи среди населения, пострадавшего от наводнения»,- отметил Бейсен Даулетулы.

Из Павлодарской области доставлено 20 тонн продуктов питания, 15 тонн одежды и гигиенических средств.

Напомним, этот склад был создан 3 мая 2020 года для оказания помощи затопленным населенным пунктам. Здесь за последнюю неделю собрано более 408 тонн гуманитарной помощи. В частности, приняты 97 тонн муки, 2,5 тонны мяса, 95 тонн зерновых культур, 61 тонн овощей, 6 тонн консервных продуктов, 26 тонн растительного масла, 65 тонн специальных продовольственных корзин, одежды и гигиенических средств.

Из них около 100 тонн распределено населению, размещенному в 11 эвакуационных центрах Мактааральского района. Кроме того, гражданам, временно находящимся в домах родственников, в систематическом порядке распространяются продукты питания со складов, открытых в общеобразовательных школах №9 и №7 в селе Атакент.



Ранее сообщалось, что после сильного дождя и штормового ветра утром 1 мая произошел прорыв дамбы Сардобинского водохранилища в Узбекистане. В результате чего наполнились водой приграничные коллекторы Мактааральского района Туркестанской области, что привело к подтоплению пяти населенных пунктов в этом районе.

В связи с этим в Мактааральском районе Туркестанской области объявлена чрезвычайная ситуация.

Президент РК поручил оказать помощь пострадавшим от подтопления в Мактааральском районе. Правительство приступит к строительству более тысячи домов в Туркестанской области для граждан, лишившихся жилья в результате подтопления после аварии на водохранилище в Узбекистане. Каждый из них получит по 100 тысяч тенге из республиканского бюджета.