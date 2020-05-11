Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Туркестанская область

Мактаарал: на продовольственном складе установлено централизованное видеонаблюдение

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
11 Мая 2020, 22:55
Мактаарал: на продовольственном складе установлено централизованное видеонаблюдение

ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В областном централизованном хранилище в поселке Атакент Мактааральского района установлено видеонаблюдение. Об этом сообщил первый заместитель председателя Туркестанского филиала партии «Nur Otan» Бейсен Тажибаев, передает МИА «Казинформ» со сссылкой на Региональную службу коммуникаций Туркестанской области.

4 видеокамеры, установленные на складе, располагаются в сторону двух входных дверей и внутреннего выхода. То есть, каждый прибывший и отправленный на склад груз будет фиксироваться камерой. Несколько видеокамер подключены к центральному компьютеру для контроля.

photo

«Цель установки камеры - не допустить халатного распределения продуктов питания. Чтобы четко контролировать, кому и когда выдаются продукты и предметы, хранящиеся на складе. Мы акцентируем внимание на правильное и беспрепятственное распределение гуманитарной помощи среди населения, пострадавшего от наводнения»,- отметил Бейсен Даулетулы.
Из Павлодарской области доставлено 20 тонн продуктов питания, 15 тонн одежды и гигиенических средств.

Напомним, этот склад был создан 3 мая 2020 года для оказания помощи затопленным населенным пунктам. Здесь за последнюю неделю собрано более 408 тонн гуманитарной помощи. В частности, приняты 97 тонн муки, 2,5 тонны мяса, 95 тонн зерновых культур, 61 тонн овощей, 6 тонн консервных продуктов, 26 тонн растительного масла, 65 тонн специальных продовольственных корзин, одежды и гигиенических средств.

photo

photo

Из них около 100 тонн распределено населению, размещенному в 11 эвакуационных центрах Мактааральского района. Кроме того, гражданам, временно находящимся в домах родственников, в систематическом порядке распространяются продукты питания со складов, открытых в общеобразовательных школах №9 и №7 в селе Атакент.

Ранее сообщалось, что после сильного дождя и штормового ветра утром 1 мая произошел прорыв дамбы Сардобинского водохранилища в Узбекистане. В результате чего наполнились водой приграничные коллекторы Мактааральского района Туркестанской области, что привело к подтоплению пяти населенных пунктов в этом районе.

В связи с этим в Мактааральском районе Туркестанской области объявлена чрезвычайная ситуация.

Президент РК поручил оказать помощь пострадавшим от подтопления в Мактааральском районе. Правительство приступит к строительству более тысячи домов в Туркестанской области для граждан, лишившихся жилья в результате подтопления после аварии на водохранилище в Узбекистане. Каждый из них получит по 100 тысяч тенге из республиканского бюджета.


Туркестанская область   Нур Отан  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
Членов земельной конкурсной комиссии уволили в области Жетысу
Членов земельной конкурсной комиссии уволили в области Жетысу
Кто такой Мартин Лютер Кинг и почему его упомянул Касым-Жомарт Токаев
Кто такой Мартин Лютер Кинг и почему его упомянул Касым-Жомарт Токаев
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Глава государства: Национальный курултай  - оплот нации и авангард культурно-духовного прогресса страны
Глава государства: Национальный курултай  - оплот нации и авангард культурно-духовного прогресса страны