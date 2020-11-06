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Максимум за пандемию: в России за сутки выявили 20 582 заразившихся коронавирусом

6 Ноября 2020 14:14
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Максимум за пандемию: в России за сутки выявили 20 582 заразившихся коронавирусом

МОСКВА. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 20 582, это максимальный показатель в стране за все время пандемии. Общее количество инфицированных выросло до 1 733 440, сообщили журналистам в пятницу в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

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Число выздоровевших россиян, у которых ранее диагностировали коронавирус, за сутки возросло на 16 955, это максимум с начала пандемии. В общей сложности в стране уже вылечились 1 296 124 человека, или 74,8% всех инфицированных. Днем ранее их доля составляла 74,7%.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 378 против 292 днем ранее. Всего от инфекции умерли 29 887 человек. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 1,72%, следует из данных штаба.


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#Статистика   #Россия   #Общество   #Коронавирус  
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