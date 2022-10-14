14 Октября 2022, 11:42

Максимум внимания нуждам региона уделяют в компании «КАТКО»

АСТАНА. КАЗИНАФОРМ - В уранодобывающей компании «КАТКО» думают о будущем, уделяя особое внимание передовым практикам в области охраны здоровья, промышленной безопасности и окружающей среды. С того момента, как компания начала свою производственную деятельность, осуществляется успешное сотрудничество с акиматами Созакского района и Туркестанской области в области финансирования проектов, направленных на социально-экономическое развитие региона и поддержку социально уязвимых слоев местного населения. О корпоративной социальной ответственности «КАТКО» в интервью МИА «Казинформ» рассказала начальник управления коммуникаций и корпоративной социальной ответственности компании «КАТКО» Айжан Алдабергенова.

- Айжан, предлагаю сначала сделать небольшой экскурс в историю развития компании.

- История нашей компании в Казахстане берет свое начало в 1996 году, когда было создано казахстанско-французское совместное предприятие для разработки участков Мойынкум и Торткудук месторождения Мойынкум в Созакском районе Туркестанской области. Акционерами «КАТКО» являются два крупнейших в мире игрока уранодобывающей промышленности – французская компания «Орано» (51% доли в компании) и казахстанская НАК «Казатомпром» (49% доли в компании).

Мы запустили производство в 2005 году, а уже в 2009 году «КАТКО» стала крупнейшим в мире производителем урана методом подземного скважинного выщелачивания. На сегодня мы продолжаем входить в число крупнейших производителей урана с объемом добычи около 7% годового мирового производства. Позже, в 2013 году, мы расширили производственные мощности для добычи 4000 тонн урана в год, сохраняя при этом позицию одного из крупнейших операторов в мире.

Сегодня в компании трудятся около 1200 человек (более 50% из них – выходцы из Созакского района), что делает нас одним из крупнейших работодателей в регионе. Через своих подрядчиков по бурению, организации питания и проживания, логистики и технического обслуживания «КАТКО» дает возможность трудоустроиться еще сотням людей.

Сегодня «КАТКО» считается эталоном с точки зрения бизнес-процессов и производственной эффективности. В основе бизнес-модели компании лежит использование инновационных технологий и эффективной структуры затрат, что наряду с базой квалифицированных человеческих ресурсов обеспечивает конкурентоспособный уровень издержек производства. Совместно со своими акционерами – компаниями «Орано» и «Казатомпром» – КАТКО работает над применением технологий и рабочих методов, нацеленных на достижение высоких результатов во всех сферах своей деятельности: разведка, добыча, переработка и НИОКР.

- Недавно «КАТКО» сообщила о получении новой лицензии на добычу урана. Что это значит для Созакского района, где вы ведете свою деятельность?

- Да, мы рады поделиться столь важной новостью - получена лицензия на новый участок Южный Торткудук. Это третий участок в активе «КАТКО», который будет разработан и запущен в соответствии с международными стандартами в области охраны труда, здоровья, окружающей среды и выстраивания бизнес-процессов, а также на основе 25-летнего опыта «КАТКО» по эксплуатации одного из крупнейших урановых месторождений в мире.

Для запуска проекта нам важно в первую очередь взаимодействие с местным населением - наша компания проводила общественные слушания, представляя жителям поселков информацию о том, как будет развиваться Южный Торткудук. Для местного населения это означает еще больше инвестиций в проекты социально-экономического развития региона.

- Деятельность «КАТКО» охватывает все стадии горнодобывающего процесса - от разведки до выпуска готовой продукции. Какое место в программах развития компании занимает безопасность сотрудников и местного населения?

- На каждом этапе работы добычных проектов компания уделяет особое внимание вопросам охраны окружающей среды и здоровья людей. Для добычи урана мы применяем технологию подземного скважинного выщелачивания (ПСВ).

ПСВ считается самой безопасной и экологичной технологией, так как работники не контактируют с урановой рудой, не нарушается почвенный покров, не образуются хвостовые породы. После отработки месторождения проводится рекультивация участков для их возвращения в первоначальное состояние.

В настоящее время мы внедряем новый подход Orano к управлению безопасностью технологических процессов наряду со стандартами Управления охраны труда США (OSHA). Подход определяет требования к управлению рисками, связанными с процессами использования опасных веществ.

- И какие же меры принимаете вы для усиления безопасности производства при работе с опасными веществами?

- На рудниках ведется регулярный производственный экологический мониторинг воздушного, поверхностного и подземного загрязнения.

Регулярно проводится радиологический контроль. Даже несмотря на то, что природная радиоактивность урановых руд низка, мы принимаем необходимые меры для снижения уровня воздействия на наших работников и подрядчиков. Радиационный фон местности рядом с урановыми рудниками «КАТКО» ниже среднего годового фона Земли – 1,29 мЗв год против 2,4 мЗв/год. Среднегодовой уровень воздействия радиации на наших работников в 12 раз ниже максимально допустимого уровня в 20 мЗв.

- Айжан, расскажите, какие мероприятия компания проводит сегодня, чтобы сохранить природу после своего ухода.

- Несмотря на то, что научные исследования показали высокую способность недр к самовосстановлению, наше предприятие на конечном этапе отработки рудника проводит промывку недр и откачивает остатки растворов. Скважины ликвидируются, технологические установки демонтируются, территория рекультивируется, участок озеленяется и берется под наблюдение.

Мы гордимся тем, что являемся первой уранодобывающей компанией в стране, разработавшей и получившей согласование Правительства РК проекта рекультивации в соответствии с руководящими принципами нового Экологического кодекса. Планомерные природоохранные мероприятия позволят нам по завершении добычных работ без проблем интегрировать участки в окружающую природу.

Получив земельный отвод на участке Южный Торткудук площадью около 6 000 га, КАТКО разработала план компенсационного лесонасаждения на площади вдвое больше. Согласно ему, в качестве компенсации за использование земель будут посажены саксаул и другие деревья почти на 12 000 га. В этом деле у нас уже есть некоторый опыт: за годы своей работы наши сотрудники в окрестностях участков высадили около 100 000 семян и саженцев саксаула. Это неприхотливое дерево, благодаря своим мощным корням, отлично подходит для борьбы с деградацией почвы и образованием песчаных дюн.

Таков наш вклад в национальную программу лесовосстановления, объявленную Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым в 2020 году.

- Декарбонизация является одной из главных тем во всем мире и в Казахстане в том числе. Страна заявила о готовности снижать объемы выбросов СО2. А что насчет вашей компании? Есть ли у вас планы по уменьшению углеродного следа от своей деятельности?

- В «КАТКО» мы разработали стратегию по декарбонизации, которая поможет уменьшить объем выбросов СО2 нашей компании. К примеру, если говорить о снижении потребления электроэнергии, мы заменили обычные лампочки на ЛЭД-варианты, мы призываем наших коллег выключать свет и отключать приборы, когда они покидают офис или комнату в вахтовых лагерях. Что касается альтернативных источников энергии, то один из возможных вариантов - это разработка проекта по использованию электроэнергии от солнечных панелей.

- В Созакском районе Туркестанской области знают «КАТКО» как социально ответственную компанию. Рудники компании располагаются в отдаленных уголках региона, где есть проблемы с дорогами, школами, обеспечением водой. Расскажите, как компания поддерживает местных жителей.

- Основным ориентиром для выбора социальных проектов служит, конечно же, социально-экономическое развитие региона, где мы добываем уран. Мы осознанно вкладываем средства в различные долгосрочные и краткосрочные проекты, чтобы создать благоприятные условия для наших сотрудников и местных жителей.

Так, например, с начала нашей деятельности мы построили школу на 200 учеников в поселке Шолаккоргане и детский сад на 50 воспитанников в поселке Тасты. Мы профинансировали оснащение мультимедийных кабинетов, лабораторий по химии, биологии и физики в 12 школах Созакского района.

Мы понимаем, что основным драйвером экономики нашей страны является человеческий капитал. Для нас важно иметь высококвалифицированных сотрудников, а местные жители - наш приоритетный пул кадров. Ключевую роль в этом играет школьное образование. Причем наши проекты не возникают ниоткуда. Перед запуском любого из них мы обсуждаем проблему со всеми стейкхолдерами и партнерами. Благодаря таким мозговым штурмам нам удалось поддержать несколько важных образовательных проектов. Так родилась идея обеспечить контентом о науке на государственном языке все школы нашей области.

Не секрет, что детский образовательный контент, особенно научно-познавательный, на государственном языке нередко находится на стадии формирования и наши дети ощущают недостаток материалов. Совместно с казахской редакцией всемирно известного научного журнала National Geographic нам удалось обеспечить все школьные библиотеки Туркестанской области, а их более 900, подпиской на это издание, которое выходит ежемесячно на казахском языке и публикует статьи о достижениях мира науки. Этот журнал популярен более чем в 70 странах мира, включая США, Великобританию, Южную Корею и Германию, и нам приятно осознавать, что казахстанские ученики получили возможность узнавать о последних открытиях науки одновременно с их сверстниками из развитых стран. Мы считаем, что иметь одинаковый старт в образовании очень важно, ведь из-за нехватки качественного контента или ограничения доступа к нему наши дети вынуждены догонять своих сверстников.

Более того, с этого года для формирования и развития интереса к науке мы проводим семинары для учителей и учеников Созакского района. Если учителя на этих встречах узнают о новых ресурсах и получают доступ к дополнительным материалам, то семинары для учеников нацелены на повышение их интереса к науке.

Компания также помогает в дальнейшем получении образования и обучении местным студентам, предоставляя стипендии в отечественные университеты. Наряду с этим, 18 студентов из числа детей сотрудников «КАТКО» получают сейчас высшее образование в области энергетики в крупнейших вузах страны.

- Айжан, спортивные проекты есть в вашем портфеле?

- Мы за вовлечение в развитие спорта внутри компании и в близлежащих поселках. В компании существует программа KatcoAthleTour, направленная на поддержание здорового образа жизни среди работников и поддержку детей из малообеспеченных семей. За пределами компании «КАТКО» финансирует строительство спортивных площадок с футбольной площадкой и игровой зоной для детей. Уже построили 15 таких площадок, и местные жители получили современные базы для занятий спортом.

Другие мероприятия, связанные с продвижением спорта, - это благотворительные марафоны KatcoAthleTour и Astana Marathon, последний из которых помог приобрести слуховые аппараты для детей с ограниченными возможностями.

- Внес ли COVID-19 какие-то коррективы в социальные проекты?

- Безусловно. Для поддержания местных предприятий, оказавшихся в трудной ситуации, «КАТКО» сократила периоды оплаты с 30 до 10 дней. В период пандемии компания работала над обеспечением СИЗ, ПЦР- и ИФА-тестирований, а также медицинским оборудованием местных медицинских учреждений и клиник. «КАТКО» перечислила 50 миллионов тенге общественному фонду Birgemiz для поддержки усилий на местном уровне. Мы закупили шесть аппаратов ИВЛ (в качестве благотворительного проекта) на сумму около 100 миллионов тенге для больниц Туркестанской области и Шымкента, обеспечили масками и другими СИЗ санитарно-эпидемиологическую службу Созакского района и непосредственно местные поселки.

Профинансировали строительство станции скорой помощи в Туркестане, которая будет оказывать экстренную медицинскую помощь жителям отдаленных поселков области. Техническое открытие этого объекта прошло в июле в присутствии министра здравоохранения Республики Казахстан Ажар Гиният и бывшего акима Туркестанской области Умирзака Шукеева, который отметил вклад «КАТКО» в развитие здравоохранения в регионе.

- Если оценить этот вклад в денежном эквиваленте?

- Ежегодно «КАТКО» оказывает финансовую поддержку в реализации более 30 социальных благотворительных проектов в Созакском районе. Общие расходы на местные социальные проекты за 2010-2021 годы составили около 3 миллиардов тенге.

- И в завершение - несколько слов о планах...

- Мы осознаем свою ответственность перед местным населением и продолжаем работу над улучшением инфраструктуры в прилегающих поселках, в частности по обеспечению электричеством, доступом к воде и получению образования детьми Созакского района.