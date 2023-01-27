Максимальный размер пожертвований кандидатам в депутаты озвучила ЦИК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане предусмотрено два вида финансирования расходов на организацию и проведение выборов – из государственных и негосударственных источников. Эти средства включают в себя финансирование расходов на предвыборную агитацию кандидатов. Размеры пожертвований из негосударственных источников пояснила член Центральной избирательной комиссии РК Сабила Мустафина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Она подчеркнула, что избирательные фонды политических партий и кандидатов образуются из личных средств кандидата или политической партии, средств, выделенных кандидату, выдвинувшим его общественным объединением республики, а также добровольных пожертвований граждан и организаций республики.

Для политической партии, выдвинувшей партийный список кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента РК, общая сумма собственных средств не должна превышать 5 тысяч МЗП (минимальная заработная плата – прим. ред.), или 350 млн тенге. Добровольные пожертвования граждан и организаций республики не должны превышать 10 тысяч МЗП в номинале 700 млн тенге. Предельный размер добровольных пожертвований от физлица 100 МЗП в (7 млн тенге), от юрлица – в совокупности не более 500 МЗП (35 млн тенге). Общий размер избирательного фонда не должен превышать 15 тысяч МЗП, что в номинале составляет 1 млрд 50 млн тенге.

Для кандидата в депутаты Мажилиса Парламента РК, избираемого по одномандатным территориальным округам, общая сумма собственных средств не должна превышать 200 МЗП, или 14 млн тенге. Добровольные пожертвования граждан и организаций не должны превышать 500 МЗП – 35 млн тенге, от физлица – 25 МЗП (1 млн 750 тысяч тенге), от юрлица – в совокупности не более 50 МЗП (3,5 млн тенге). Общий размер избирательного фонда не должен превышать 700 МЗП (в номинале 49 млн тенге).

Для политической партии, выдвинувшей партийный список кандидатов в депутаты маслихатов областей, городов республиканского значения и столицы РК, сумма собственных средств политической партии не должна превышать 1 тысячу МЗП (70 млн тенге). Добровольные пожертвования граждан и организаций республики не должна превышать 2 тысячи МЗП (140 млн тенге). Предельный размер добровольных пожертвований от физлица установлен на уровне 50 МЗП (3,5 млн тенге), от юрлица – 250 МЗП (17,5 млн тенге). Общий размер избирательного фонда не должен превышать 3 тысячи МЗП, что в номинале составляет 210 млн тенге.

Для кандидата в депутаты маслихатов областей, городов республиканского значения и столицы, избираемых по одномандатным округам, сумма собственных средств кандидата не должна превышать 100 МЗП (7 млн тенге). Добровольные пожертвования граждан и организаций не должны превышать 200 МЗП – 14 млн тенге. Предельные размеры добровольных пожертвований от физлица установлены на уровне 10 МЗП (700 тысяч тенге), от юрлица – 25 МЗП (1 млн 750 тысяч тенге). Общий размер избирательного фонда не должен превышать 300 МЗП, что в номинале составляет 21 млн тенге.

Для кандидата в депутаты маслихатов районов и городов, избираемых по одномандатным округам, сумма собственных средств не должна превышать 50 МЗП (3,5 млн тенге). Добровольные пожертвования граждан и организаций не должны превышать 100 МЗП – 7 млн тенге. Предельные размеры добровольных пожертвований от физлица установлены в размере 5 МЗП (350 тысяч тенге), от юрлица – 15 МЗП (1 млн 50 тысяч тенге). Общий размер избирательного фонда не должен превышать 150 МЗП, что в номинале составляет 10,5 млн тенге.

«Запрещаются добровольные пожертвования государственных органов и организаций, органов местного самоуправления, благотворительных организаций, религиозных объединений, казахстанских юридических лиц, имеющих иностранное участие в их уставном капитале, а также анонимные пожертвования физических и юридических лиц», - добавила Сабила Мустафина.

Ранее сообщалось, что в ходе рассмотрения проекта республиканского бюджета на 2023-2025 годы в Парламенте расходы на проведение выборов депутатов Мажилиса и маслихатов всех уровней в сумме 33,4 млрд тенге включены на 2023 год (ранее зарезервированы в проекте бюджета на 2025 год).