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Максимально вовлекать талантливую молодежь в цифровизацию РК поручил Президент

Автор:  
Серик Сабеков
28 Сентября 2022, 12:56
Максимально вовлекать талантливую молодежь в цифровизацию РК поручил Президент

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане внедрено шефство профильных университетов над региональными вузами. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая на пленарном заседании форума Digital Bridge 2022 в Астане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Было также отмечено, что расширено грантовое обучение, открыто 12 частных инновационных IT-школ.

«В ходе недавней рабочей поездки в Нью-Йорк я встретился с нашими молодыми соотечественниками, представителями IT-сообщества «Digital Nomads». Они работают в крупнейших компаниях США, Европы и конкурентоспособны в глобальном масштабе», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства добавил, что сегодня и в самом Казахстане работает очень много талантливых людей, которые способны создавать продукты международного уровня.

«Поэтому перед Правительством ставится задача: с одной стороны, поддерживать ребят, где бы они ни работали, а с другой – максимально вовлечь их в цифровизацию нашей страны», - резюмировал Касым-Жомарт Токаев.


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