Максим Рюмин: Благодаря участию в конкурсе «100 новых лиц» открываются новые горизонты

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ - Отправив заявку на участие в конкурсе «100 новых лиц» по рекомендации преподавателей, Максим Рюмин и предположить не мог, что его история наберёт сколько откликов и он станет одним из победителей 2019 года. О том, над чем работает молодой учёный сегодня и как участие в подобных проектах влияет на профессиональную деятельность в дальнейшем, Максим рассказал в интервью корреспонденту МИА «Казинформ».

-Максим, расскажите, пожалуйста, про свой опыт участия в «100 новых лиц Казахстана». Как Вы стали участником конкурса?

—Участником проекта я стал, честно сказать, не по своей инициативе. Я занимался разработкой различных программ, ездил, представлял Казахстан на международном уровне, участвовал в разных олимпиадах, конференциях и, честно, даже не знал о таком проекте. Учился я на тот момент на последнем курсе колледжа. Заместитель директора колледжа по науке, где я учился, Терновая Ольга Владимировна всегда меня выдвигала на различные конкурсы. Она и скинула ссылку и порекомендовала заполнить анкету с надеждой, что меня и мои проекты отметят. И как результат - победа.

-Вы обучались в строительном колледже по направлению «Вычислительная техника и ПО». Почему именно это направление ?

—Я с детства увлекался этой темой, очень часто и подолгу сидел за компьютером. Тем более, у меня и брат отучился в этом колледже тоже по этому направлению. И я, смотря на него, пошёл по его стопам, можно сказать. И со временем начал осознавать, что это одна из перспективных отраслей. И без этой профессии сложно представить развитие любого бизнеса, проекта.

-Расскажите про Ваши проекты. Чем сейчас занимаетесь? Над какими проектами трудитесь?

—Проекты у меня были всегда, с первых курсов колледжа. С 16 лет. Проекты, которые стоит брать во внимание - это чаще всего связано было с робототехникой и разработкой программного обеспечения. Работаю над реализацией проектов абсолютно в разных отраслях. Это и медицина, и «умные» дома, и сфера ЖКХ. То есть, я не брал какое-то одно направление, старался работать в разных отраслях. Это были роботы для «умного» дома, автоматизированные плавающие платформы доя изучения микроорганизмов, автоматизированные роботы для лабораторий и так далее. Много проектов таких амбициозных. Сейчас я работаю на заводе АО «Агромашхолдинг» инженером - программистом и разрабатываю интересные проекты в сфере машиностроения.

- Сейчас в науку приходят все более молодые люди. В том числе и Вы. Ваши планы на будущее? Над чем планируете работать?

—Да, наука становится сейчас популярной. Привлекает к себе очень много внимания. И ею заниматься становится круто. И это хорошо. Развитие этого направления поможет улучшать нашу жизнь. Поэтому я рад, что сейчас в науке молодежь. И есть возможность предлагать и реализовывать проекты. Идей много, работы - тоже. Время покажет, пока же я тружусь над проектами в машиностроении.

- Откуда берутся силы и энергия на то, что распределять себя и свои силы грамотно и эффективно на все сферы жизни?

—Сил всегда мало. Но как-то стараешься балансировать с другими сферами жизни. Нужно проявлять интерес, к тому, что делаешь, чтобы было желание реализовать дело. Самое главное - начинать идти маленькими шажочками, не останавливаться и не опускать руки при первых неудачах. Опыт - то, что делает нас сильнее.

- Возвращаясь к конкурсу. Как Вы считаете, нужен ли он, многое ли он дает для нашего общества?

— Конкурс очень интересный, позволяет узнать об интересных людях, которые немало делают для страны, может и локально, но делают. Это позволяет познакомиться с разными людьми и проявить себя дальше. На проекте я познакомился, к примеру, с Динарой Шакижановой, которая также от нашей области оказалась в списке лучших. Она и пригласила меня на работу в Агромашхолдинг. Да и вообще, благодаря конкурсу очень много знакомств, открываются безграничные горизонты для действий. Я думаю, проект нужен.

- Как человек, который уже в списке «новых лиц» Казахстана, что можете посоветовать молодым ученым, которые хотят попробовать свои силы и принять участие?

—Люди, которые занимаются проектами, разработкой, у них часто бывает сомнение в себе, что они ничего особенного не делают. Так вот, нужно не бояться показывать себя, свои проекты, разработки. Это позволит молодым ученым развивать своё дело. Е ще могу п ожелать: не бояться и не думать, что кто-то лучше тебя. Потому что все твои знания и проекты тоже полезны и найдут своё применение, получат своё признание.