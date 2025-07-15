Максим Почивалов победил на турнире по стендовой стрельбе в Италии

Наш соотечественник завоевал золотую медаль в дисциплине «скит» среди юниоров, продемонстрировав уверенное выступление.

Кроме того, сборная Казахстана примет участие в дисциплине «трап», командных соревнованиях и индивидуальных дисциплинах.

Отметим, что в турнире участвуют свыше 400 спортсменов из 33 стран. Казахстан представлен 36 стрелками.

Соревнования продлятся до 21 июля.