РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:39, 15 Июль 2025 | GMT +5

    Максим Почивалов победил на турнире по стендовой стрельбе в Италии

    Казахстанский стрелок Максим Почивалов одержал победу на международном турнире GREEN CUP, проходящем в городе Тоди (Италия). Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

    Максим Почивалов победил на турнире по стендовой стрельбе в Италии
    Фото: Оlympic.kz

    Наш соотечественник завоевал золотую медаль в дисциплине «скит» среди юниоров, продемонстрировав уверенное выступление.

    Кроме того, сборная Казахстана примет участие в дисциплине «трап», командных соревнованиях и индивидуальных дисциплинах.

    Отметим, что в турнире участвуют свыше 400 спортсменов из 33 стран. Казахстан представлен 36 стрелками.

    Соревнования продлятся до 21 июля.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Стрельба из лука
    Гульмира Байзакова
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Сейчас читают