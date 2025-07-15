15:39, 15 Июль 2025 | GMT +5
Максим Почивалов победил на турнире по стендовой стрельбе в Италии
Казахстанский стрелок Максим Почивалов одержал победу на международном турнире GREEN CUP, проходящем в городе Тоди (Италия). Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.
Наш соотечественник завоевал золотую медаль в дисциплине «скит» среди юниоров, продемонстрировав уверенное выступление.
Кроме того, сборная Казахстана примет участие в дисциплине «трап», командных соревнованиях и индивидуальных дисциплинах.
Отметим, что в турнире участвуют свыше 400 спортсменов из 33 стран. Казахстан представлен 36 стрелками.
Соревнования продлятся до 21 июля.