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Максат Кикимов покидает пост заместителя акима Алматы

11 Февраля 2022 18:11
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Максат Кикимов покидает пост заместителя акима Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Заместитель акима Алматы Максат Кикимов покидает свой пост. Об этом он написал на своей странице в Instargam, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Сегодня у меня последний день на посту заместителя акима города Алматы. 10 лет я непрерывно работал в акимате южной столицы. За это время вместе с вами нам удалось сделать немало на благо нашего города. Благодарю каждого из вас за поддержку и обратную связь! Благодаря конструктивной критике и поддержке курса на созидание лучшего города, Алматы кардинально преобразился. Это говорит о том, что настоящими хозяевами нашего города, искренне радеющими за него, являются сами алматинцы. Также выражаю благодарность Сагинтаеву Б.А (бывший аким Алматы - прим.автора), всем моим коллегам, сотрудникам акимата, депутатам маслихата, общественному совету, общественным организациям, коммунальным предприятиям и учреждениям. Вместе мы старались дойти до глубины всех насущных проблем и моментально решать их общими усилиями. Спасибо вам за неравнодушие к судьбе города и за эти насыщенные и незабываемые 10 лет. Нигде и никогда, ни в одном городе мира, звезды не светят так ярко, как в городе детства – Алматы. Здесь я родился, вырос, учился, женился, и здесь я стал отцом троих детей. Искренне люблю наш город. Он для меня особенный, здесь свой ритм жизни – яркий, динамичный, быстро адаптирующийся к новым реалиям», - написал Максат Кикимов.

Он пожелал всем горожанам здоровья, успехов, добра и благополучия.

Напомним, Максат Кикимов занимал должность заместителя акима Алматы с сентября 2020 года.


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#Отставки    #Алматы   #Акимат  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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