Маколей Калкин готов вернуться к съемкам в «Один дома» и уже подготовил предложение

45-летний актер, прославившийся еще в детстве, сыграв Кевина МакКалистера в рождественской классике 1990 года «Один дома» и ее продолжении 1992 года «Один дома 2: Потерянный в Нью-Йорке», во время своего тура «Ностальгическая ночь с Маколеем Калкиным» поделился идеей по поводу сюжета сиквела.

— Я либо вдовец, либо разведен. Воспитываю ребенка и все такое. Я очень много работаю, но не уделяю этому достаточно внимания, и ребенок начинает на меня злиться, а потом меня выгоняют из дома. [Сын Кевина] не пускает меня… и именно он расставляет мне ловушки, — рассказал актер.

Калкин добавил, что ему придется заключить что-то вроде сделки, чтобы «снова занять место в сердце сына».

Хотя актер снялся только в первых двух частях, франшиза «Один дома» насчитывает шесть фильмов.

«Один дома 3» (1997) стал первым фильмом, в котором не было основного состава актеров, а режиссер Крис Коламбус и композитор Джон Уильямс также ушли из проекта.

В 2002 году за этим фильмом последовал отдельный телевизионный сиквел «Один дома 4», в котором персонажей из первых двух фильмов сыграли другие актеры.

Другой телевизионный фильм — «Один дома: Праздничное ограбление» — вышел в 2012 году, а Disney+ возродил франшизу в 2021 году, выпустив отдельное продолжение под названием «Один, милый дом».

В последнем фильме снялись такие актеры, как Элли Кемпер, Роб Делани, Арчи Йейтс, Эшлинг Би и Кенан Томас, а Девин Рэтрей повторил свою роль Базза МакКалистера из оригинальных двух фильмов.

Поклонники надеятся, что идея Калкина о возвращении убедит Криса Коламбуса, поскольку ранее режиссер заявлял, что перезагрузка или возрождение фильма будет «ошибкой».

