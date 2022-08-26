26 Августа 2022 19:25

Макеты школьников устанавливают вдоль дорог в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В этом году в рамках проведения оперативно-профилактического мероприятия «Осторожно, дети!» в Костанае устанавливают картонные макеты «Школьник», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Эта работа проведена полицией совместно с подрядными организациями. Муляж школьника можно увидеть возле школ, в местах скопления людей и быстрого движения автомобилей.

«Первые фигуры появились в областном центре в этом году. Для обеспечения безопасного дорожного движения в мае по улице Маяковского на нерегулируемом пешеходном переходе вблизи школ № 20, 29 и № 2 установили макеты «Школьник». Как показывает практика, это значительно повышает безопасность пешеходов. Еще планируется установить на прилегающей территории школ № 23, 1, 5», - сообщил старший госавтоинспектор УП города Костаная Магжан Олжабай.

Кроме этого, в целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, а также закрепления у детей навыков безопасного поведения на улицах и дорогах, на территории Костанайской области проводится республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Внимание –дети!».

«До 31 августа мы вместе с представителями дорожных и коммунальных служб будем проводить обследования состояния улично-дорожной сети и технических средств организации дорожного движения вблизи общеобразовательных и дошкольных учреждений. Совместно с органами образования разрабатываются планы занятий по изучению ПДД», - сообщил заместитель начальника отдела местной полицейской службы УП города Костаная Алмат Карымсаков.

Также с 1 сентября стражи порядка усилят работу вблизи организаций образования на общешкольных линейках, посвященных началу учебного года. Полицейские объяснят детям правила безопасного поведения на улицах, и для профилактики будет усилена работа по перевозке детей и движению автомобилей.